Inter, Marotta mette Chiesa nel mirino: è lui il nuovo obiettivo. I tifosi della Juventus sul piede di guerra

L'esterno mancino potrebbe arrivare in nerazzurro, ma a una sola condizione: c'è la delusione dei supporters bianconeri

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il calciomercato in casa Inter continua a essere movimentato. Dopo aver messo a segno gli acquisti di Zielinski, Taremi, Martinez e Topalovic, i colpi di scena potrebbero non essere finiti. Federico Chiesa rimane al centro delle discussioni di questa sessione estiva: l’esterno sinistro, che non rientra più nei piani della Juventus, è già stato oggetto dell’interesse della Roma. Tuttavia, ora anche l’Inter sembra voler entrare in gioco, con Beppe Marotta che sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione del giocatore bianconero. Dopo le nozze tra Chiesa e Lucia Bramani, che si terranno domani sabato 20 luglio, il giocatore potrà concentrarsi appieno sul suo futuro calcistico.

Chiesa vicino all’Inter? Lo scenario

Sul taccuino dei dirigenti dell’Inter è spuntato anche il nome di Federico Chiesa. Tuttavia, si tratta di un affare che potrebbe consolidarsi senza fretta, guardando quindi alla prossima stagione. La Juventus ha dichiarato esplicitamente che l’esterno mancino non rientra nei piani, e vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato per monetizzare e provare l’affondo su Koopmeiners, senza sacrificare il gioiellino Soulé, quest’ultimo attenzionato proprio dalla Roma. Con Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025, i bianconeri mirano a una cessione definitiva per scongiurare il rischio di un addio a parametro zero fra un anno. Solo nel caso in cui dovesse andare in scadenza, allora l’Inter potrebbe affondare il colpo.

L’interesse di Roma e Napoli

Federico Chiesa, intanto, ha attirato l’attenzione anche di Roma e Napoli. Il club giallorosso aveva manifestato interesse già alcune settimane fa, ma il giocatore bianconero ha temporeggiato, anche in vista delle nozze di domani, portando a un calo di interesse da parte della dirigenza capitolina, che ora starebbe puntando su Soulé. La trattativa Chiesa-Roma, dunque, non ha avuto sviluppi significativi. Sponda partenopea, anche il Napoli tiene d’occhio l’esterno mancino e starebbe valutando l’idea di uno scambio Chiesa-Raspadori.

Chiesa-Inter, tifosi della Juventus in delirio

Lo scenario di mercato tra l’Inter e Federico Chiesa suscita grande delusione tra i tifosi della Juventus. Negli ultimi giorni, con l’emergere della notizia, alcuni supporter bianconeri hanno espresso tutta la loro disapprovazione sui social. In particolare su X, un utente ha scritto: “Togliete le mani da Federico Chiesa”, mentre un altro ha commentato: “Speriamo che non si verifichi una cosa del genere”. Altri ancora hanno aggiunto: “C’è chi lo considera un fuoriclasse portatore dei valori juventini. Da vendere il prima possibile o lasciare a prendere polvere in tribuna” e “Se Chiesa facesse una cosa del genere meriterebbe la tribuna”.