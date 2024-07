Calciomercato, Juventus, no alla Roma per Soulè. Il Milan punta Samardzic e Fofana, il Napoli saluta Lindstrom

Il club giallorosso continua a insistere per Matias Soulè ma arriva un no per la prima offerta. Il Milan cerca il doppio colpo. Lindstrom, primo epurato di Conte: va all’Everton

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Giornata calda sul fronte calciomercato con Matias Soulè sempre più oggetto del desiderio della Roma. La Juventus per il momento tiene duro, il giocatore spinge per giocare nella capitale mentre i bianconeri (che hanno annunciato l’arrivo di Cabal) provano a ottenere una migliore offerta economica.

Roma: avanti tutta per Soulè

La Roma continua a spingere per Matias Soulè. Dopo la corte, a inizio mercato, a Federico Chiesa il club giallorosso sembra aver scelto il 21enne argentino come priorità per la prossima stagione. Il giocatore sembra già convinto della scelta giallorossa ma ora resta da affrontare lo scoglio più difficile, quello di provare a convincere Giuntoli e la Juventus. I bianconeri avrebbero rifiutato una prima offerta che è giunta dalla Capitale ma gli esperti di mercato assicurano che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo tentativo da parte di Ghisolfi. La concorrenza arriva dal Leicester pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro.

Milan: Fofana e Samardzic nel mirino

Il Milan continua a muoversi e se nei giorni scorsi il focus era centrato soprattutto sull’attacco ora i rossoneri sembrano rivolgere la propria attenzione anche sulla linea mediana. Il club sarebbe infatti pronto ad alzare l’offerta presentata già diversi giorni fa al Monaco per Youssouf Fofana provando a convincere i francesi con un rialzo da 12 a circa 14 milioni di euro. Ma non c’è solo lui nel mirino, nelle ultime ore i rossoneri hanno alzato il pressing anche per Samardzic e nei primi giorni della prossima settimana ci potrebbe essere un appuntamento con l’entourage del giocatore. Sullo sfondo resta sempre Fullkrug, diventato nuovo obiettivo per l’attacco. E l’arrivo al Borussia Dortmund di Guirassy potrebbe dare una mano.

Il Napoli saluta Lindstrom

L’amore tanto atteso non è scattata. Nello scorso mercato estivo il Napoli aveva puntato forte su Jesper Lindstrom prelevandolo dall’Eintracht a fronte di una cifra intorno ai 30 milioni di neuro. Ma il giocatore danese è finito travolto da una stagione terribile per gli azzurri e ora potrebbe essere il primo epurato di Antonio Conte. Stando a quanto rivela Sky, il club partenopeo ha infatti trovato l’accordo con l’Everton per la cessione del 24enne che va in Premier League con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Castrovilli alla Lazio, Greenwood firma per il Marsiglia

Colpo importante per la Lazio che si prepara all’arrivo del centrocampista, ex Fiorentina, Gaetano Castrovilli che aveva lasciato la formazione viola a parametro zero. Si conclude anche la telenovela riguardante Mason Greenwood, il giocatore nel corso delle ultime settimane è stato accostato a Juventus, Napoli e ultimamente alla Lazio, e alla fine ha deciso di accettare la corsa del Marsiglia in Ligue 1.

La Juventus ha ufficializzato la cifra dell’affare Cabal comunicando anche le cifre dell’affare: al Verona andranno 11 milioni di euro pagabili in 3 esercizi. Mentre Giuntoli ha chiuso la storia in bianconero di Rabiot.

Si muove anche il Bologna per il reparto difensivo: piacciono il polacco Kiwior che andrebbe a sostituire Calafiori (la cui partenza per l’Arsenal ha però subito un rallentamento) e il tedesco Hummels.