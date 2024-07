Greenwood: il Napoli sorpassa Marsiglia, Lazio e Juventus, ma i tifosi si spaccano sui social

Mossa a sorpresa del d.s. azzurro Manna, che ha scavalcato il club francese e offerto una somma più alta di Lotito, anticipando anche Giuntoli. Ma i supporter si dividono sul passato dell’attaccante

Il Napoli balza improvvisamente in pole position per Mason Greenwood: il d.s. Giovanni Manna avrebbe approfittato delle incertezze del Marsiglia e presentato al Manchester United un’offerta più alta di quella della Lazio, anticipando anche la Juventus. I tifosi azzurri, però, si spaccano sui social per le accuse di violenza mosse in passato al giocatore.

Napoli, accordo con lo United per Greenwood

Non solo difensori per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Secondo quanto annunciato da Sportmediaset, il club azzurro sarebbe in vantaggio rispetto a una folta concorrenza per Mason Greenwood, 22enne attaccante inglese tornato al Manchester United dopo un’ottima annata in prestito al Getafe, nella Liga. Il d.s. del Napoli Giovanni Manna avrebbe già raggiunto l’accordo con lo United per un’acquisto a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.

Greenwood: il Napoli sorpassa Marsiglia, Lazio e Juventus

Grazie all’intesa con lo United, il Napoli scavalcherebbe la folta concorrenza per Greenwood. Dopo essere stato a un passo dal firmare col Marsiglia, l’attaccante è finito nel mirino della Lazio, che ha avviato una trattativa spingendosi a offrire ai Red Devils 20 milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita. L’offerta del Napoli ha spazzato via quella della Lazio e anticipato la Juventus, che pure nei mesi scorsi si era ripetutamente interessata a Greenwood. La notizia del Napoli vicino a Greenwood, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutta la tifoseria partenopea.

Napoli, le accuse di violenza a Greenwood

Di fatto, in queste ore si sta verificando quanto già accaduto nei giorni in cui Greenwood sembrava vicinissimo al Marsiglia: il club francese ha frenato dopo che parte della tifoseria e il sindaco stesso della città si sono ribellati all’affare a causa del passato di Greenwood. Nel 2022 la ragazza del giocatore postò sui social foto di lividi ed escoriazioni, accusandolo di averla costretta con la forza a un rapporto sessuale. Greenwood fu arrestato e accusato di stupro e violenza aggravata, salvo poi essere rilasciato perché un testimone si ritirò dal processo.

Napoli, i tifosi contro l’acquisto di Greenwood

Anche i tifosi del Napoli hanno ricordato sui social questi avvenimenti e molti auspicano che l’attaccante non finisca col vestire la maglia azzurra. “Leggevo di Greenwood al Napoli. Banalmente in attacco siamo decisamente in tanti e bisogna prima sfoltire. Ancora più banalmente a Napoli uomini di niente non ne vogliamo”, scrive Salvo su X. “Cos’è ‘sta storia che il Napoli sarebbe vicino all’acquisto di Greenwood? Spero sia una bufala perché non riuscirei a rifare per una squadra che acquista un giocatore che picchia e insulta la sua compagna”, aggiunge Fatina. “Greenwood sta bene dove sta, non lo voglio a Napoli”, scrive Armando. “Per me può essere pure forte quanto Messi, è un ominicchio e non lo voglio”, aggiunge Ottyl.