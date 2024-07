Copa America, virale l’assalto di Olivera agli ultras colombiani: a Napoli lo vogliono capitano al posto di Di Lorenzo

Un nuovo video della rissa al termine della semifinale persa dall’Uruguay mostra il terzino azzurro scagliarsi contro i tifosi avversari per difendere i supporter della Celeste

Tanta “garra” in campo e fuori, per Mathias Olivera: un video divenuto virale sui social lo ritrae tra i giocatori uruguaiani protagonisti della rissa con gli ultras della Colombia scoppiata alla fine della semifinale di Copa America. I tifosi del Napoli apprezzano e c’è anche chi lo candida al ruolo di capitano al posto di Giovanni Di Lorenzo.

Copa America: il video di Olivera contro i tifosi della Colombia

In prima fila nell’assalto dei tifosi della Colombia che avevano attaccato i supporter dell’Uruguay al termine della semifinale di Copa America tra le due nazionali c’è anche lui, Mathias Olivera. In un video divenuto virale sulle piattaforme social, si vede il terzino del Napoli affrontare petto in fuori gli ultras colombiani e menare fendenti per farli arretrare sulle tribune. Olivera becca anche qualche colpo, ma tenta anche di restituirli: un particolare che non è sfuggito ai tifosi azzurri.

Napoli, i tifosi apprezzano Olivera

Il comportamento di Olivera, così come quello degli altri giocatori dell’Uruguay, è deprecabile: in condizioni del genere, lasciarsi trascinare a gesti di violenza è sicuramente sbagliato, oltre che pericoloso e controproducente. Tuttavia tra i tifosi del Napoli c’è chi ha apprezzato il comportamento del terzino ex Getafe, che con coraggio e senza alcuna protezione s’è posto come schermo tra i tifosi colombiani e i suoi connazionali.

Napoli: per i tifosi Olivera capitano al posto di Di Lorenzo

“Grande Olivera, che carattere”, scrive Alex su X. E non è il solo: “Madonna Olivera quanto gasa, in campionato con Conte deve massacrare tutti”, aggiunge Salvo. “Scene da medioevo veramente, ma onore ai giocatori e ad Olivera comunque”, il parere di Matt. “Ufficialmente Oliverista da oggi”, il commento di Locobielista.

Ma tra i tifosi c’è anche chi mette in contrapposizione il comportamento di Olivera e quello di Giovanni Di Lorenzo, aspramente criticato per la querelle sull’addio al Napoli, definitivamente chiusa con la videolettera di scuse pubblicata ieri dai canali social del club azzurro. “Ok, sono ufficialmente sul carro di Olivera – scrive Eula – togliete la fascia di capitano a Di Lorenzo e datela a lui, non fa niente che è meno bravo”. “Di Lorenzo sarebbe scappato”, il commento al veleno di Maz.