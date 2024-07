Coppa America: Colombia in finale ma è scandalo per rissa violenta tra giocatori Uruguay e tifosi

James e soci in dieci uomini conquistano la finale con l'Argentina 23 anni dopo l'ultima volta. Alta tensione a Charlotte per una rissa furibonda

L’inarrestabile Colombia manda al tappeto anche l’Uruguay di Bielsa e vola in finale di Coppa America 23 anni dopo l’ultima volta, dove troverà l’Argentina. A fine partita la semifinale tra le due nazionali che hanno espresso il miglior calcio della competizione è stata macchiata dalla violenta rissa tra i calciatori della Celeste e i tifosi avversari.

Coppa America: Uruguay ko, Colombia in finale con l’Argentina

A causa delle assenze Bielsa cambia sistema di gioco e inserisce dal primo minuto Bentancur con il compito di francobollare James Rodriguez. Ma il disegno tattico del Loco dura poco perché al 33′ l’ex Juve è costretto ad alzare bandiera bianca. E sei minuti più tardi la Colombia colpisce con la specialità della casa: i calci piazzati. James – al sesto assist nella competizione – pennella per Jefferson Lerma che di testa fa esplodere di gioia il popolo dei cafeteros. L’Uruguay ci prova a più riprese, ma l’attaccante del Liverpool Darwin Nuñez spreca due buone occasioni nell’arco della prima frazione.

La follia di Muñoz e l’assalto dell’Uruguay: il muro regge

A pochi secondi dall’intervallo Muñoz rischia di vanificare tutto, facendosi espellere per una gomitata a Ugarte. Un gesto sconsiderato che spinge Bielsa a inserire sin dall’inizio della ripresa giocatori offensivi per tentare di acciuffare quanto meno il pareggio. Nuñez e Suarez sbattono sul palo, ma sono le uniche vere occasioni prodotte dalla Celeste. Il fortino eretto dall’argentino Nestor Lorenzo regge e così la Colombia stacca il pass per la finale inedita contro l’Argentina in programma nella notte tra domenica e lunedì a Miami. L’ultima volta che i cafeteros raggiungero l’ultimo atto della competizione fu nel 2001, quando poi vinsero la controversa edizione della Coppa America disputata in casa.

Uruguay-Colomba, violenta rissa al termine della gara

Lacrime e furia al Bank of America Stadium di Charlotte per l’Uruguay. Alcuni calciatori, tra cui Darwin Nuñez e Ronald Araujo sono venuti a contatti con alcuni tifosi colombiani, accusati di aver infastidito i familiari dei giocatori della Celeste presenti sugli spalti. Ne è nata una furibonda rissa. “Le nostre famiglie erano in pericolo. Abbiamo dovuto correre sugli spalti per far uscire i nostri cari, c’erano persone con neonati. E la polizia non c’era, è arrivata tardi” ha denunciato Gimenez. Secondo quanto rivelato da El Pais, la madre di Ugarte sarebbe addirittura svenuta per poi soccorsa dai medici della selezione uruguaiana. Un epilogo drammatico, che infanga il cammino di due squadre che in campo hanno saputo rendere onore alla Coppa America.