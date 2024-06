Coppa America: Vinicius trascina il Brasile, la Colombia vola con James

Gol e provocazioni: show dell'asso del Real nel poker del Brasile al Paraguay. Colombia-Costa Rica 3-0. Ora il big match tra Seleçao e Cafeteros

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Arriva il riscatto del Brasile in Coppa America trascinato da un super Vinicius. La Seleçao liquida 4-1 il Paraguay e prenota un posto nei quarti di finale. Continua a volare la Colombia, leader del Gruppo D: tre le reti rifilate al Costa Rica.

Il Brasile e Vinicius si svegliano: Paraguay travolto

Il deludente pareggio all’esordio contro il modesto Costa Rica aveva scatenato tempesta di critiche sul Brasile. Ma nella seconda giornata del Gruppo D il riscatto è stato servito. La squadra di Dorival Junior, infatti, ha travolto 4-1 il Paraguay spazzando via le polemiche. Il rigore sbagliato al 31′ dall’ex Milan Paquetà non ha minato le certezze dei verdeoro che quattro minuti più tardi hanno sbloccato il match con Vinicius, prima del raddoppio di Savio e del tris nel recupero del primo tempo firmato ancora dalla stella del Real Madrid. A inizio ripresa Alderete ha siglato il gol della bandiera dell’Albirroja, poi Paquetà ha calato il poker, questa volta segnando dagli 11 metri. Nel finale il Paraguay è rimasto in dieci per il rosso a Cubas.

Vinicius da Pallone d’Oro, ma quelle provocazioni…

Partita fenomenale, quella di Vinicius Junior. L’asso del Real Madrid campione d’Europa ha confermato che in questo momento è uno dei calciatori più forti del pianeta. Non solo per i due gol: Vini è stato letteralmente imprendibile, caricandosi la squadra sulle spalle in un momento di difficoltà. Ma nella sfida di Las Vegas ha mostrato anche il lato oscuro del suo carattere. Atteggiamenti provocatori e sopra le righe che hanno infastidito gli avversari, a tal punto che i paraguaiani erano più preoccupati a fermarlo con le cattive che a evitare l’imbarcata.

La Colombia non si ferma più: anche Costa Rica al tappeto

Altra prestazione da urlo della Colombia, che conquista in scioltezza la qualificazione ai quarti di finale della Coppa America asfaltando 3-0 il Costa Rica. I cafeteros passano in vantaggio al 31′ con il rigore realizzato dall’attaccante del Liverpool Luis Diaz, poi nella ripresa – dal 59′ al 62′ – l’uno-due micidiale firmato da Davinson Sanchez e Cordoba su assist del ritrovato James Rodriguez. La squadra di Nestor Lorenzo affronterà il Brasile nell’ultima gara della fase a gironi con in palio la vetta e la possibilità di evitare lo spauracchio Uruguay ai quarti.