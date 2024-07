Coppa America: Brasile flop, Uruguay in semifinale ai rigori, manita Colombia

La Seleaco verdeoro va fuori ai tiri dal dischetto, sbaglia anche lo juventino Douglas Luiz. La semifinale sarà tra l'Uruguay e la Colombia

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Completato il quadro delle semifinali di Coppa America che saranno Argentina-Canada e Uruguay-Colombia. Nulla da fare neppure stavolta, dunque, per il Brasile che è capitombolato ai calci di rigore contro la Celeste. Si tratta dell’ennesimo fallimento della Nazionale verdeoro che non riesce più a tornare ai fasti del passato. Tutto molto facile, invece, per i Cafeteros che hanno rifilato una manita al malcapitato Panama. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nella giornata di ieri.

Brasile in 11 vs 10 ma l’Uruguay resiste

Equilibrio e poche occasioni da rete in Uruguay-Brasile. La partita termina oltre i 120 minuti di gioco e con tantissimi rimpianti da parte dei Pentacampeones di Dorival Junior, rimasti in superiorità numerica per lunghi tratti a causa dell’espulsione di Nandez al 73‘. Alla fine dal dischetto Militao e lo juventino Douglas Luiz mandando in tripudio la Celeste. Quest’ultima si è difesa bene, ha resistito con stoicismo e ne ha raccolto i frutti. Nei verdeoro ha pesato anche l’assenza dello squalificato Vinicius Junior, con Endrick che ha provato a raccoglierne il testimone. Da registrare per l’Uruguay la nuova posizione in campo di Olivera, già difensore centrale come lo sarà probabilmente con Conte.

La Colombia sul velluto contro Panama

Dall’equilibrio del confronto precedente all’abisso che si è visto in Colombia-Panama. La pratica era già passata in archivio dopo appena 41 minuti con i Cafeteros che si erano già portati in triplo vantaggio grazie alle reti di Jhon Cordoba, James Rodriguez su rigore e Luis Diaz. Nella ripresa a completare l’opera ci hanno poi pensato Richard Rios e Miguel Borja ancora una volta dal dischetto. Merita una citazione a parte James Rodriguez, il quale sta giocando una Coppa America meravigliosa. Per la terza volta il 32enne del San Paolo è stato eletto MVP.

Il programma delle semifinali

E così, dopo il fallimento del Brasile che torna mestamente a casa, si compone il quadro delle semifinali del torneo. L’Argentina cerca il bis dopo il successo nella precedente edizione ma la sua ambizione passa attraverso la voglia di emergere di un Canada che qualche freccia nel proprio arco la tiene. Sull’altro campo, invece, Uruguay e Colombia si giocheranno il tutto per tutto per proseguire il proprio sogno. Marcelo Bielsa ha avuto un impatto notevole sulla Celeste, ma James sta trascinando i Cafeteros nel tentativo di regalare loro la seconda Coppa America della storia.