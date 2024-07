Coppa America, Canada in semifinale: ai rigori sbagliano quasi tutti, alla fine Venezuela ko

I Canucks raggiungono l'Argentina in semifinale beneficiando degli errori dei calciatori della Vinotinto dal dischetto, stanotte gli altri due quarti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Così come l’Europeo anche la Coppa America entra nelle sue battute conclusive. Abbiamo già la prima semifinale del torneo, con il Canada che ha superato il Venezuela ai calci di rigore e andrà a sfidare l’Argentina il prossimo mercoledì, 10 luglio, alle 2 italiane. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari la gara si è decisa alla lotteria dei penalty nei quali i calciatori si sono dimostrati non proprio dei cecchini. Ciò che conta per il team di Jesse Marsch è che il sogno possa continuare.

Il Venezuela soffre, resiste e porta il match ai rigori

Stadio pieno con 80mila spettatori, l’AT&T Stadium di Arlington, e spettacolo degno offerto dai calciatori in campo. Il Canada si dimostra superiore nell’arco dei 120 minuti mettendo più volte in difficoltà il Venezuela. Il gol di Shaffelburg sembra proprio incanalare il match in favore della compagine nordamericana, se non fosse per la gemma di Rondon da metà campo che rimette in carreggiata la Vinotinto. A quel punto si va avanti così fino alla fine dei tempi regolamentari con un Romo in stato di grazia: il portiere realizza una prodezza su Millar che manda la partita ai calci di rigore.

Ai rigori la Vinotinto spreca tutto

A quel punto ai calci di rigore diventa una vera e propria lotteria. Ben cinque gli errori totali, di cui tre del Venezuela con Herrera, Savarino e Angel che valgono l’eliminazione dal torneo. Nel Canada perfetti David, Bombito, Davies e Kone. Esce a testa alta la Vinotinto che ha fatto quel che ha potuto, con le sue armi contro una squadra apparsa superiore anche all’interno dei tempi regolamentari. Per i Canucks il bello arriva adesso, con i campioni in carica dell’Argentina quale ultimo ostacolo da superare per provare ad arrivare in finale.

Le altre semifinali e la possibilità di Argentina-Brasile

Il quadro delle semifinali si completerà nella notte quando sono in programma le due partite tra Colombia e Panama – in programma alla mezzanotte italiana – e tra Uruguay e Brasile con fischio d’inizio alle 3 del mattino. C’è già chi pregusta una finale tra l’Albiceleste e i verdeoro ma occhio a correre troppo che anche le altre due compagini si sono mostrate all’altezza della situazione. Ricordiamo che la finale è in programma lunedì 15 luglio alle 2, anticipata di 24 ore da quella per il terzo e quarto posto.