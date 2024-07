Coppa America: il Var elimina il Messico, Ecuador e Venezuela nella storia

Eliminazione choc per il Messico: nel recupero assegnato e poi cancellato un rigore nello scontro diretto con l'Ecuador. Tris del Venezuela alla Giamaica: ai quarti c'è il Canada

Il Girone B della Coppa America ha emesso i suoi verdetti: avanzano ai quarti di finale un super Venezuela e l’Ecuador, mentre tornano a casa dopo la fase a gironi Messico e Giamaica. Drammatica l’eliminazione degli Aztechi a cui il Var ha tolto un rigore in pieno recupero.

Coppa America, Gruppo B: l’Ecuador soffre ma vola ai quarti

Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è andato in scena lo scontro diretto per il secondo posto tra l’Ecuador e il Messico. Gli uomini in giallo guidati dallo spagnolo Félix Sánchez Bas si sono resi protagonisti di una gara prettamente difensiva, avendo a disposizione due risultati su tre. Se nel primo tempo l’undici di Jimmy Lozano non ha impensierito gli avversari, nel secondo tempo ha alzato il baricentro nel tentativo di segnare il gol qualificazione. Ma il muro dell’Ecuador ha retto: ai quarti sarà sfida contro i campioni in carica dell’Argentina. Contro Messi & Co. servirà una vera e propria impresa per andare avanti.

Messico choc: ecco che cosa ha fatto il Var in pieno recupero

Al settimo minuto di recupero l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia della partita e soprattutto delle due nazionali. L’arbitro ha infatti concesso un rigore al Messico per presunto fallo di Félix Torres. L’intervento del Var, però, è risultato decisivo: andato al monitor, il direttore di gara è tornato sui suoi passi cancellando il penalty tra l’incredulità dei calciatori messicani. Un’eliminazione drammatica, quella della Tricolor, approdata negli Stati Uniti quanto meno con l’obiettivo di accedere alla fase a eliminazione diretta di questa competizione formato XXL.

Venezuela nella storia: anche la Giamaica al tappeto

Tre vittorie in altrettante partite: mai prima d’ora il Venezuela era riuscito a vincere tutte le gare della fase a gironi della Coppa America. Ciò a testimonianza dell’ottimo lavoro che sta svolgendo Fernando Batista, in tribuna per squalifica nell’ultimo match che la Vinotinto ha vinto 3-0 contro la Giamaica. Tutti nella ripresa i gol: dopo il vantaggio realizzato da Bello, il raddoppio di Rondon prima del tris calato nel finale di Ramirez. Ai quarti il Venezuela se la vedrà con il Canada, altra squadra che, pur non incantando, ha centrato un risultato sorprendente, superando il girone alla sua prima partecipazione in assoluto alla Coppa America.