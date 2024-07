Coppa America: il Brasile stecca, attacca il Var e trova l’Uruguay ai quarti

La Colombia impone l'1-1 ai verdeoro condannandoli alla sfida contro gli uomini di Bielsa. Niente miracolo per il Costa Rica: eliminato

Il Brasile ha steccato e, pareggiando 1-1 contro la Colombia, ha chiuso al secondo posto il Gruppo D di Coppa America condannandosi ad affrontare l’Uruguay nei quarti di finale. Alla squadra di Néstor Lorenzo bastava un pareggio per affrontare Panama ed evitare gli uomini di Marcelo Bielsa: missione compiuta con buona pace delle proteste verdeoro che nel prossimo turno dovranno rinunciare a Vinicius per squalifica. Fuori il Costa Rica al quale non è bastato battere 2-1 il Paraguay, già eliminato, per andare avanti.

Rapinha illude il Brasile, Munoz lo riprende: Vinicius contro il VAR

Dunque, è stato un pareggio doloroso per il Brasile a Santa Clara. Non è bastato un gran gol di Raphinha al 12′ per avere la meglio della Colombia di James Rodríguez e Luis Díaz . Munoz ha fissato il risultato sull’1-1 finale pareggiando al 47′ del primo tempo. Il Brasile ha iniziato bene la partita anche se è stato proprio Rodrìguez a rendersi subito pericoloso colpendo una traversa. Rapinha ha sbloccato il risultato su calcio di punizione mandando in visibilio i tifosi presenti al Levi’s Stadium.

Il VAR ha poi salvato il Brasile ravvisando un fuorigioco millimetrico di Davinson Sánchez, la gara si è fatta molto maschia e spigolosa. Vinicius ha protestato con tutte le sue forze per un presunto fallo da rigore, ma il VAR non ha ritenuto fosse tale. Il preludio a un errore di Alisson, che ha messo in moto James Rodrìguez, lesto a servire Córdoba: l’assist per Luis Díaz, gol. Infuocato il post-gara con l’arbitraggio del venezuelano Jesús Valenzuela sotto la lente d’ingrandimento anche per la gestione dei cartellini.

Brasile impalpabile nella ripresa

Dorival ha sostituito Rodrygo e Paquetá, ma il Brasile ha stentato a rendersi pericoloso e Borré lo ha graziato fallendo un clamoroso gol a porta vuota. Anche l’ingresso di Endrick al fischio non ha sortito l’effetto sperato. Solo un tiro di Andreas Pereira ha rincuorato momentaneamente i cinque volte campioni del mondo ma i giochi erano ormai fatti.

Coppa America, Costa Rica eliminato

Al Costa Rica serviva, invece, un miracolo per andare avanti: doveva battere il Paraguay allo stadio Q2 in Texas, cosa che è riuscita grazie ai gol in apertura di Francisco Calvo (3′) e Josimar Alcócer (7′), e sperare in una netta sconfitta per il Brasile contro la Colombia per ridurre il gap della differenza reti. Il gol di Rapinha ha fatto crollare verticalmente le speranze costaricane e quando Sosa ha accorciato le distanze al 55′ per il Paraguay è diventato sempre più evidente che la corsa del Costa Rica era prossima a concludersi. Come alla fine è stato.

Coppa America, quarti di finale: gli accoppiamenti e quando si gioca

Argentina-Ecuador (venerdì 5 luglio), Venezuela-Canada (sabato 6 luglio), nella parte del tabellone; Colombia-Panama e Uruguay-Brasile (domenica 7 luglio) nella seconda sono le sfide valide per i quarti di finale di Copa America. Tutti i match sono in programma alle 3 di notte, ora italiana.