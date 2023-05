Bielsa nuovo ct dell'Uruguay: un Loco per la Celeste. Video

Le prime parole da CT: "Nessuno mi ha convinto, ho scelto io l'Uruguay. Al Mondiale possiamo sognare".

18-05-2023 18:46

Non è solito usare mezze misure Marcelo Bielsa, che l’Uruguay ha scelto come nuova guida per la panchina della Nazionale: “Nessuno mi ha convinto, sono stato io a volere fortemente l’Uruguay; sento mio questo progetto per i calciatori e per il popolo, con mia moglie siamo stati due mesi qua e abbiamo visto quanto questa gente sia generosa. Sono fiero di essere argentino, ma sono felice di allenare l’Uruguay: possiamo competere a buon livello, al Mondiale avremo modo di sognare. I senatori? Non ho parlato con loro, ma per costruire il gruppo servirà parlare con tutti”.