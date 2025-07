Spagna, Ancelotti condannato a un anno di carcere: a rischio la panchina del Brasile?

La decisione del Tribunale di Madrid: Carletto condannato per un reato fiscale relativo al 2014. Il ct della Seleçao dovrà pagare una maxi multa da quasi 400mila euro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Giusto il tempo di congratularsi con il figlio Davide per la sua prima avventura in panchina al timone del Botafogo ed ecco la batosta: Carlo Ancelotti, ex tecnico del Real Madrid ora ct del Brasile, è stato condannato in Spagna a un anno di carcere per frode fiscale.

Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere

La notizia dalla Spagna è arrivata poco dopo l’ora di pranzo: Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere per un reato fiscale relativo all’anno fiscale 2014, mentre è stato assolto da un reato simile relativo al 2015. A condannare l’ex allenatore del Real Madrid, da cui si è separato poco prima dell’inizio del Mondiale per Club per volare in Brasile e iniziare una nuova avventura da ct, è stata la Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid.

Nel corso del processo, che è stato celebrato il 2 e 3 aprile presso il Tribunale di Madrid, Carletto aveva chiesto l’assoluzione perché certo di non aver frodato l’erario, dal momento che aveva fatto quanto dettogli dalla società e dai suoi consulenti.

A rischio la panchina del Brasile? Cosa gli succederà

No, Ancelotti non finirà dietro le sbarre. L’ex tecnico di Milan, PSG e Chelsea non dovrà scontare la pena detentiva dal momento che non ha precedenti penali, ma sarà costretto pagare una multa salata di oltre 386.000 euro in relazione alla frode del 2014, ovvero ai tempi della sua prima annata alla guida del Real Madrid.

Inoltre perderà la possibilità di ottenere aiuti o sussidi pubblici e non potrà godere di benefici o incentivi fiscali o della Previdenza Sociale per tre anni. Per Carletto, che ha già pagato circa un milione e mezzo di euro, era stata chiesta addirittura una condanna di quattro anni.

L’in bocca al lupo a Davide prima della stangata

Poco prima della sentenza del Tribunale di Madrid Ancelotti si era congratulato con il figlio Davide, che è diventato il nuovo allenatore del Botafogo.

“Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ti seguiremo da vicino con tutto l’affetto del mondo” ha scritto Carlo sui social. Le strade dei due comunque non si separeranno: Davide, infatti, potrà continuare a essere il vice del papà nel Brasile. Con l’obiettivo di provare a riportare la Seleçao sul tetto del mondo.