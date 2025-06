Ancelotti porta il Brasile ai Mondiali grazie a Vinicius, pari dell'Argentina, flop Cile

Il tecnico emiliano festeggia il 66esimo compleanno con la vittoria per 1-0 contro il Paraguay che vale il pass per la qualificazione, vince l'Uruguay

Compleanno con qualificazione per Carlo Ancelotti. Il suo Brasile ha battuto per 1-0 il Paraguay alla Neo Quimica Arena, riscattando il deludente 0-0 della settimana scorsa con l’Ecuador e centrando in anticipo la qualificazione per i Mondiali del 2026.

Il compleanno di Ancelotti

Non poteva festeggiare meglio il suo 66esimo compleanno Ancelotti. Con questa vittoria, il Brasile ha raggiunto quota 25 punti e si è classificato terzo nelle qualificazioni sudamericane. Il Paraguay, invece, rimane a quota 24 e scende al quinto posto. Decisivo un gol di Vinicius al 44′.

Il Brasile è sceso in campo sapendo esattamente cosa fare per assicurarsi un posto ai Mondiali. Con l’Uruguay che aveva vinto 2-0 contro il Venezuela, tutto ciò di cui aveva bisogno era una vittoria a Itaquera per assicurarsi la qualificazione. Ancelotti ha schierato una squadra offensiva. Gerson ha lasciato il posto a Raphinha. In attacco, Matheus Cunha e Martinelli sono subentrati rispettivamente a Richarlison ed Estêvão.

Il gol partita di Vinicius

Il gol partita prima del riposo: Matheus Cunha ha approfittato di una palla vagante e ha crossato al centro dell’area. Vinicius Júnior è apparso come un fulmine al centro della difesa paraguaiana e ha calciato la palla in porta, facendo esplodere lo stadio. Per festeggiare, ha abbracciato calorosamente il ct italiano, che aveva avuto come allenatore al Real Madrid. Nella ripresa il Brasile ha sofferto, decisivo Alisson con due prodezze e alla fine la gara è terminata 1-0. A settembre, il Brasile ospiterà il Cile e andrà in Bolivia, concludendo la sua partecipazione alle qualificazioni, senza Vini Jr, squalificato per accumulo di cartellini. Il Paraguay giocherà in casa contro l’Ecuador e chiuderà la competizione in trasferta contro il Perù.

Argentina-Colombia 1-1

L’Argentina e la Colombia hanno pareggiato 1-1 allo stadio Más Monumental di Buenos Aires (ARG). Luis Díaz ha aperto le marcature per gli ospiti, ma Thiago Almada ha pareggiato per la squadra di casa (quando Messi era stato già sostituito), che ha visto espulso Enzo Fernández nel secondo tempo. Con questo risultato, gli argentini hanno ora 35 punti, con la vetta delle qualificazioni già assicurata. A loro volta, i colombiani hanno 22 punti, al sesto posto

L’Uruguay ha battuto il Venezuela 2-0 allo Stadio Centenario, a Montevideo (URU). Rodrigo Aguirre, ex giocatore del Botafogo, e Giorgian de Arrascaeta, numero 10 del Flamengo, hanno segnato i gol della vittoria.

Cile eliminato per la terza volta di fila

Il Cile ha perso 2-0 contro la Bolivia a El Alto, dicendo addio alla qualificazione ai Mondiali e perdendo il suo allenatore: Ricardo Gareca si è dimesso dopo la sconfitta. La Roja aveva bisogno di vincere sulle Ande per avere qualche possibilità di accedere ai playoff, l’unica opzione rimasta, visti i magri 10 punti guadagnati nelle precedenti 15 partite di qualificazione.

Un gol di Miguel Terceros nel primo tempo e un altro di Enzo Monteiro nel finale hanno condannato la Roja alla terza eliminazione consecutiva : il Cile non ha partecipato a Russia 2018 né a Qatar 2022 e non parteciperà al torneo Stati Uniti-Messico-Canada 2026. La squadra boliviana, d’altra parte, arriverà alla doppia finestra di settembre con la possibilità di assicurarsi un posto nei play-off e sogna ancora di partecipare alla Coppa del Mondo.