Brasile, Ancelotti corre ai ripari: dopo il debutto flop arriva il figlio Davide come rinforzo

Da un Ancelotti all'altro: anche nella Seleçao il figlio accompagna il padre come collaboratore. Ma per il futuro Davide sogna una panchina tutta sua.

Buona la prima? Non proprio. Per Carlo Ancelotti l’esordio sulla panchina del Brasile è stato tutt’altro che entusiasmante. La Seleçao non è andata oltre ad uno scialbo 0-0 contro l’Ecuador. Serve tempo al Ct per dare la propria impronta ai pentacampeones e serve magari anche qualche uomo di fiducia. Per questo lo ha ufficialmente raggiunto da ieri anche il figlio Davide in qualità di collaboratore tecnico.

Solo 0-0 contro l’Ecuador

Non proprio divertente la prima uscita del Brasile di Carlo Ancelotti contro l’Ecuador. Il 4-3-3 proposto dal tecnico italiano non è riuscito a scalfire in alcuna maniera la retroguardia della Tricolor. Ma va detto che la Seleçao ha giocato a ritmi piuttosto bassi creando davvero rare occasioni da gol. Il tridente offensivo scelto era composto da Estevao, Richarlison e Vinicius Jr. In campo per 90 minuti anche l’ex juventino Alex Sandro. Solo panchina per Danilo.

Rinforzo per Ancelotti: arriva il figlio

L’avventura di Carletto però da oggi diventerà un po’ più familiare. Lo ha infatti raggiunto in qualità di collaboratore tecnico suo figlio Davide Ancelotti. Non si tratta di una novità assoluta: il ragazzo aveva seguito il padre anche al Napoli, all’Everton e al Real Madrid ma negli ultimi tempi sembrava che le strade fossero destinate a separarsi. Anche perché su Ancelotti Junior c’è stato forte l’interesse dei Rangers che poi hanno optato per Russell Martin.

Il comunicato del Brasile

La Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF) è lieta di annunciare che Davide Ancelotti arriverà a San Paolo questo fine settimana per entrare a far parte dello staff tecnico della Nazionale brasiliana. Figlio di Carlo Ancelotti, Davide è italiano, ha 35 anni e sarà uno degli assistenti allenatori della Nazionale. Ha iniziato la sua carriera come assistente allenatore nel 2015 e in precedenza ha lavorato per Napoli, Everton, Bayern Monaco e Real Madrid. Con una solida formazione accademica in scienze dello sport, possiede una licenza FIFA PRO e contribuirà alla preparazione della squadra per le prossime sfide internazionali.

Davide sogna carriera da primo allenatore

Su Davide Ancelotti, in realtà, si era chiacchierato anche in orbita Italia. C’era stata qualche voce sul Como prima che venisse confermato Cesc Fabregas. L’ambizione del figlio d’arte è quella di tentare la scalata in proprio. Evidentemente, però, i tempi non sono ancora maturi. Ecco perché è nata l’idea di accompagnare il padre anche in questa nuova avventura.