L'Italia di De Giorgi alla prova delle big: contro Polonia, Brasile e USA riecco Michieletto e Lavia

Domani l'Italia di De Giorgi sfida la Polonia per provare a dare una sferzata alla corsa alla final 8 di VLN. "Importante è avere sempre un atteggiamento positivo"

Le donne hanno indicato la via, i maschietti adesso devono trovare il modo per seguirla. Anche se la week 2 di VNL sarà simile a quella di montagna che di solito decide i grandi giri: avversarie tra le più forti al mondo, confronti che diranno tanto sul percorso di crescita dei ragazzi di Fefé De Giorgi, che qualche esperimento l’ha fatto nel recente passato e adesso attende di capire quali saranno i primi dividendi che le sue scelte avranno portato.

Fiducia Fefé: “Atteggiamento sempre positivo”

L’Italia che ha chiuso la week 1 con tre vittorie e una sconfitta (contro la Francia di Giani, la nuova bestia nera) ripartirà domani alle 19,30 italiane, quando alla NOW Arena di Chicago affronterà la Polonia, unica imbattuta nonché a punteggio pieno anche per punti conquistati.

La sfida è tostissima, ma De Giorgi non è il tipo da fasciarsi la testa prima del tempo. “La Polonia è sempre la Polonia, anche se si è presentata a questa VNL in una veste un po’ differente dal solito. Detto questo, se devo dare un voto alla nostra prima parte di VNL, allora dico che il bilancio positivo. I ragazzi si sentono molto coinvolti e anche il gruppetto che ci ha raggiunto in Canada si è amalgamato immediatamente. Abbiamo sfruttato al massimo le due amichevoli con i canadesi per dare ulteriore minutaggio ad alcuni elementi.

In generale, noi stiamo cercando di mantenere sempre un atteggiamento positivo, con spirito di aiuto reciproco. Ho visto grande voglia di aiutarsi e anche buone cose dal punto di vista tecnico. Il tema rimane sempre quello della continuità, ovvero evitare momenti di pausa durante le gare. Ma questo si conquista con il tempo”.

Riecco i “trentini”. E ci sono pure Galassi e Balaso

La week 2 di Chicago potrebbe aiutare l’Italia a ritrovare gli automatismi di un tempo. Intanto perché torneranno a disposizione i “trentini” Michieletto e Lavia, oltre a Sbertoli che in azzurro è sempre stata una pedina chiave per far rifiatare Giannelli (che a Trento è nato, oltre ad averci giocato fino a tre stagioni fa prima di passare a Perugia).

Per l’occasione sono tornati in gruppo anche Galassi e Balaso, e dunque verosimilmente si vedrà la formazione base in vista soprattutto dell’appuntamento clou della stagione, vale a dire il mondiale di fine agosto. Riprende De Giorgi: “Giochiamo ogni match per ottenere sempre il massimo. E lo facciamo con un occhio a ciò che serve davvero per arrivare al risultato migliore: il gioco. Il desiderio di arrivare fino in fondo, da solo, chiaramente non basta. Bisogna essere concentrati e attraverso le dinamiche di gioco si può arrivare fino in fondo”.

Il programma: gran chiusura con Brasile e Stati Uniti

L’Italia, dopo l’esordio con la Polonia, sfiderà venerdì alle 23 italiane la Cina, quindi sabato il Brasile (stesso orario) e poi nella notte tra domenica e lunedì (ore 2,30) gli Stati Uniti. I risultati della week 2 potranno delineare in un modo o in un altro il proseguo dell’avventura italiana nella VNL, perché la lotta per un posto tra le prime 8 (che vale dunque la Final 8 di Ningbo, in Cina) contempla molte nazionali.

Non sbagliare con la Polonia sarà fondamentale per evitare di essere risucchiati dal vortice: De Giorgi potrebbe ripartire dalla formazione base, con Giannelli palleggiatore e la staffetta Romanò-Rychlicki in posto 2, Michieletto e Lavia in banda, Galassi e Gargiulo al centro e Balaso libero. Rispetto alla prima settimana non sono presenti in questa week 2 di VNL i vari Anzani, Recine, Sani, Boninfante e Pace. Confermati nei 14 Cortesia, Sanguinetti, Bottolo, Porro e Laurenzano.