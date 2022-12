Simone Giannelli, mente e braccio di Perugia e dell’Italia

20-12-2022 12:39

Talento più duro lavoro e sacrificio: non ci sono altri segreti nella ricetta di Simone Giannelli, l’alzatore azzurro che si è già preso il mondo in più occasioni.

Se a 17 anni e due mesi esordisci in serie A e se a 19 sei già in grado di prendere per mano la nazionale e condurla fino alla finale olimpica, è perché il termine predestinato te lo sei cucito addosso da solo.

Nato a Bolzano il 9 agosto 1996, cresciuto fino a toccare quota 2 metri, nel 2021 è stato eletto Mvp dell’Europeo che l’Italia stessa ha conquistato, e l’anno dopo il copione si è ripeuto al Mondiale con titolo personale e di squadra.

Una settimana fa, invece, la gioia più grande al mondiale per Club con la Sir Safety Perugia sul tetto del mondo e Simone Giannelli, manco a dirlo, miglior giocatore assoluto.

E non è tutto perché il regista altoatesino vuole essere protagonista anche nel 2023 dove con Perugia punta all’en plein (5 trofei su 5 competizione) mentre con l’Italia, la prossima estate, vuole difendere il titolo europeo e conquistare il pass per Parigi 2024.