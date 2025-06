Ancelotti, partenza flop: Ecuador-Brasile 0-0, auriverde quasi mai pericolosi

Delude l'esordio da ct dell'allenatore emiliano, Vinicius si accende a sprazzi, l'attacco non punge: martedì contro il Paraguay il debutto in casa

Falsa partenza per Ancelotti. Allo stadio Monumental Banco Pichincha, sotto il maltempo di Guayaquil, il tecnico emiliano ha esordito (diventando il terzo allenatore italiano nella storia delle qualificazioni sudamericane e il primo in oltre 50 anni, da quando Omar Sívori, naturalizzato italiano, ha allenato la nazionale argentina nel 1973) sulla panchina del Brasile. Ma non ha lasciato il segno, pareggiando 0-0 contro l’Ecuador in una partita noiosa per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Senza Raphinha attacco spuntato

L’Ecuador – che resta imbattuto in casa nelle qualificazioni con cinque vittorie e tre pareggi – ha trovato un Brasile in difficoltà, che non è mai riuscito a imporsi e si è limitato a qualche giocata di Vinicius sulla fascia sinistra, senza mai dare i risultati sperati. Con Raphinha assente per squalifica, Ancelotti si è affidato a Estevao , ma il diciottenne del vivaio del Palmeiras è sembrato mancare di fiducia e ha sempre perso i duelli contro Pervis Estupiñán.

Ancelotti non fa drammi

La cronaca del match è avara di occasioni: solo tre vere palle gol per il Brasile e tanta difficoltà nel rendersi pericolosi ma Ancelotti non dispera: “Ci è mancata mobilità e controllo in attacco. Le condizioni del campo non hanno aiutato e l’Ecuador ha difeso molto bene; la palla è sempre arrivata sporca agli attaccanti, in casa, la prossima settimana sarà diverso. Penso che sia stata un’ottima partita difensiva. Credo che la squadra abbia avuto un buon atteggiamento e sia stata organizzata. A tratti, ha esercitato una buona pressione offensiva”

Il ct aggiunge: “Penso che abbiamo giocato molto bene in difesa. Abbiamo concesso pochissimo. È questo che abbiamo fatto bene. D’altra parte, avremmo potuto giocare meglio con la palla, con un gioco leggermente più fluido. Penso che, alla fine, sia stato un buon pareggio, una buona partita. Siamo soddisfatti e fiduciosi per la prossima partita- Abbiamo grandi giocatori, e la missione è qualificarci e poi fare un grande Mondiale”.

Martedì c’è Brasile-Paraguay

L’Ecuador è secondo dietro l’Argentina con 24 punti, e il Brasile è quarto con 22. Martedì, contro il Paraguay a San Paolo, Ancelotti avrà un’altra opportunità e si presenterà al pubblico brasiliano.