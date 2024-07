Milan, Maignan nel mirino del Psg e Fofana conteso da due big: il mercato si complica, spunta Mamardashvili

I rossoneri potrebbero essere coinvolti in un valzer di portieri: il francese piace ai parigini per sostituire Donnarumma (lo vuole il City), il georgiano potrebbe sostituirlo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Brutte notizie per il Milan in sede di calciomercato: il Psg è pronto per dare l’assalto a Mike Maignan, possibile sostituto di Gigio Donnarumma, finito nel mirino del Manchester City. I rossoneri pensano al georgiano Mamardashvili, intanto Atletico Madrid e Manchester United entrano in corsa per Fofana.

Milan, Maignan al centro di un valzer di portieri

C’entrano sempre gli arabi. L’imminente passaggio di Ederson all’Al-Ittihad potrebbe innescare un valzer di portieri in Europa che finirebbe per interessare anche il Milan: il Manchester City, infatti, è intenzionato a sostituire il brasiliano con Gigio Donnarumma, mentre il Psg ha puntato il rossonero Mike Maignan come nuovo guardiano della propria porta. Il Milan, dunque, rischia di perdere uno dei leader delle ultime stagioni.

Milan, la rivelazione Mamardashvili erede di Maignan

Per questa ragione il Milan si sta già guardando intorno alla ricerca di un portiere con cui sostituire il partente Maignan. In caso di addio del francese, i rossoneri sarebbero intenzionati a puntare su Giorgi Mamardashvili, già da qualche anno uno dei numeri uno migliori della Liga col Valencia, nonché rivelazione ad Euro2024 con la maglia della Georgia. Il connazionale di Kvicha Kvaratskhelia ha però una valutazione molto alta: 40 milioni di euro.

Milan, concorrenza di Atletico e United per Fofana

Intanto brutte notizie nella trattativa per Youssouf Fofana. Proprio quando il Milan sembrava vicino a chiudere l’affare per l’arrivo del centrocampista del Monaco, due top club europei avrebbero mostrato interesse per il giocatore: lo riferisce Sky Sport, secondo cui Fofana è entrato nel mirino del Manchester United e dell’Atletico Madrid. Una notizia che ha spinto il Monaco ad alzare nettamente le sue pretese: per il cartellino di Fofana ora servono 35 milioni di euro.