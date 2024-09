Juventus: Chi è Felix Afena-Gyan, il baby talento lanciato da Mourinho che Motta pensa di promuovere tra i grandi

Il club bianconero punta sempre più alla valorizzazione della Next Gen: il tecnico italo-brasiliano stregato dal giovane attaccante ex giallorosso

Da Mourinho a Thiago Motta, come Felix Afena-Gyan ha stregato i due tecnici. Nato il 19 gennaio 2003 a Sunyani, ed arrivato alla Roma nel gennaio 2021, l’attaccante ghanese si è rapidamente distinto per le sue doti tecniche, guadagnando l’attenzione del tecnico portoghese allora alla guida del club. Il 21 novembre 2021, all’età di 18 anni e 306 giorni, Felix divenne il primo 2003 a segnare in Serie A, realizzando una doppietta (22 novembre 2021 in Genoa 0-2 Roma). Inoltre, è diventato il romanista più giovane a segnare una doppietta dal 1927 ma ora che è nella Juventus Next Gen potrebbe fare il passo decisivo in prima squadra con Thiago Motta che è rimasto colpito dal super gol realizzato con l’Under 23 al Catania.

L’amore per la Roma e la gratitudine a Mourinho

Con il giallorosso da sempre nel suo cuore, Felix ha dichiarato di ricordare con passione la Roma durante la famosa rimonta contro il Barcellona in Champions League nel 2018. Dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A, ha dedicato la rete alla madre, rimasta in Ghana, e ha abbracciato Mourinho, che gli aveva promesso un paio di scarpe più costose come ricompensa. Il tecnico portoghese ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita del giovane attaccante, che lo considera un punto di riferimento per il suo miglioramento.

Felix Afena-Gyan: il passaggio alla Cremonese nel 2022

Dopo l’exploit con la Roma, Afena-Gyan si è trasferito alla Cremonese nell’estate del 2022 a titolo definitivo. Nonostante l’esperienza nella massima serie e in Serie B, il giovane attaccante ha faticato a trovare la via del gol con i grigiorossi, non riuscendo a segnare in 30 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Afena-Gyan: il nuovo inizio con la Juventus Next Gen

Nel mercato estivo del 2023, Afena-Gyan è stato acquisito in prestito dalla Juventus per rinforzare la squadra della Next Gen, guidata da Paolo Montero. Il suo debutto con i bianconeri è stato promettente, con un gol spettacolare nella sconfitta contro il Catania, segnando con un potente tiro al volo da 30 metri. Questo ritorno al gol segna un nuovo capitolo per l’attaccante ghanese, che ha mostrato segnali di rinascita dopo un periodo difficile.

Caratteristiche tecniche e futuro di Felix Afena-Gyan

Afena-Gyan è un attaccante duttile che può giocare sia come centravanti che come ala sinistra. Le sue principali qualità sono la velocità e la capacità di tiro dalla distanza, abbinate a una buona tecnica individuale. Nonostante l’attuale impiego nella Juventus Next Gen, potrebbe guadagnarsi una promozione in prima squadra (come Mbangula e Savona) se riuscirà a mantenere buone prestazioni sotto la guida di Paolo Montero; Thiago Motta, intanto, strizza l’occhio al ghanese.

