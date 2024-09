Juve U.23-Catania, moviola: quattro espulsi, gol annullato, rigore negato e tante proteste

La prova dell’arbitro Grasso nella terza giornata di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto irpino ha anche ammonito sei giocatori

Gianluca Grasso di Ariano Irpino, la scelta per Juventus-Catania, è diventato professionista nel 2020 ed ha diretto finora 88 gare con 415 cartellini gialli, 15 espulsioni per doppia ammonizione e 10 espulsioni dirette. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Grasso con Juventus e Catania

Due i precedenti con gli etnei con una vittoria e un pari, uno con gli Under 23 bianconeri, sconfitti nella circostanza.

L’arbitro ne ha ammoniti 6 ed espulsi 4

Coadiuvato dagli assistenti Pizzoni e Aletta con IV Ufficiale Gandino, l’arbitro ha ammonito sei giocatori e ne ha espulsi tre più il ds del Catania. Ammoniti: 29′ st Ierardi (C), 42′ st Luperini (C), 48′ pt Scaglia F. (J), 11′ st Di Gennaro (C), 23′ st Macca (J), 25′ st Ierardi (C), 41’ st Stivanello (J). Espulsi al 39’ il ds Faggiano dalla panchina, al 25′ st Ierardi (C) per doppia ammonizione, 26′ st Papadopoulos (J), al 28′ st espulso Scaglia F. (J) dalla panchina per doppia ammonizione.

Juventus U.23-Catania, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara della terza giornata di serie C. Al 5′ Macca perde un sanguinoso pallone davanti alla difesa, Daffara respinge il primo tiro ma non può nulla sull’incornata da pochi passi di Lunetta. Tutto fermo però, fuorigioco del numero 23. Primo giallo al 29′, è per Ierardi per un fallo ai danni di Guerra. Al 34′ Sturaro va giù in area: tutto regolare secondo Grasso, protestano gli ospiti. Ne fa le spese il ds Faggiano, ammonito. Al 42′ giallo a Luperini per una trattenuta per fermare la ripartenza di Macca.

Al 46′ giallo anche a Scaglia, per un fallo su Luperini. Al 55′ contropiede Juventus con Guerra che punta l’area di rigore e viene fermato da Di Gennaro ma per l’arbitro l’intervento è falloso e il difensore etneo viene anche ammonito tra lo stupore dei compagni. Al 68′ ammonito Macca per un intervento in ritardo. Al 70′ secondo giallo a Ierardi autore di un fallo tattico per fermare Afena-Gyan: espulso. Al 72′ rosso diretto per Papadopulos per un’entrata pericolosa. Subito dopo espulso anche Scaglia dalla panchina per le reiterate proteste. Ultimo giallo all’86’ per Stivanello.