Serie C, Avellino: ultima chance per Pazienza, decisiva gara col Cerignola, Milan rinviato, derby umbro

Terza giornata di Lega Pro: rinviata la gara tra Torres e Milan Futuro, sfida interessante nel girone C tra Juventus U23 e Catania

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Torna in campo la Serie C con la terza giornata di campionato e un programma pieno di big-match, a partire dal derby umbro al Barbetti tra Gubbio e Ternana. Ennesima trasferta per il Vicenza di Rossi, intento a confermare il buon inizio campionato anche nella sfida con l’AlbinoLeffe. Grande attesa anche per Rimini-Pescara ed Entella-Ascoli. Nel girone C, derby tra Giugliano e Cavese, mentre l’Avellino attende il Cerignola al “Partenio-Lombardi”.

La Juve ospita il Catania, Pazienza sull’orlo

Tanti big match e sfide interessanti nella terza giornata di Serie C, con le gare che andranno in scena tra sabato 7 e domenica 8 settembre. Super derby nel girone B tra Gubbio e Ternana, entrambe reduci da una vittoria. Rinviata, invece, la gara tra Torres e Milan Futuro, in quanto almeno tre rossoneri sono impegnati con le rispettive nazionali. Uno degli incroci più attesi è quello tra Juventus U23 e Catania, mentre i giovani bergamaschi ospiteranno il Trento.

Al Sud, in programma due derby: quello pugliese tra Foggia e Monopoli e quello campano tra Giugliano e Cavese. Sfida ostica per il Benevento tra le mura amiche del “Vigorito”, dove arriverà l’imbattuto Potenza. Ad Avellino, il tecnico Michele Pazienza, alla sua cinquantesima presenza con i lupi, si giocherà la panchina nella sfida decisiva contro il Cerignola. Dopo il ko contro il Picerno e il pareggio contro il Giugliano, il futuro del tecnico di San Severo si deciderà proprio nella gara contro la sua ex squadra.

Serie C 2024/25, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutta la Serie C sarà visibile in diretta tv e streaming sui canali di Sky, Sky Go e NOW, compresi playouff/playout, Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Inoltre, RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di Virgilio Sport

Serie C, terza giornata il programma completo

Sabato 7 settembre

Girone A

Pro Patria-Feralpisalò ore 16:15

Alcione Milano-Renate ore 18:30

Atalanta U23-Trento ore 18:30

Lecco-Lumezzane ore 18:30

Pergolettese-Union Clodiense ore 18:30

Virtus Verona-Novara ore 18:30

AlbinoLeffe-Vicenza ore 20:45

Girone B

Gubbio-Ternana ore 20:45

Pineto-Arezzo ore 20:45

Rimini-Pescara ore 20:45

Girone C

Juventus U23-Catania ore 18:30

Picerno-Casertana ore 18:30

ACR Messina-Taranto ore 20:45

Crotone-Trapani ore 20:45

Turris-Latina ore 20:45

Domenica 8 settembre

Girone A

Pro Vercelli-Giana Erminio ore 18:30

Triestina-Caldiero Terme ore 18:30

Arzignano-Padova ore 20:45

Girone B

Pianese-Campobasso ore 16:15

Carpi-Perugia ore 18:30

Legnago Salus-Vis Pesaro ore 18:30

Pontedera-Sestri Levante ore 18:30

Spal-Lucchese ore 18:30

Entella-Ascoli ore 21:15

Torres-Milan U23 mercoledì 18 settembre ore 20:45

Girone C

Sorrento-Altamura ore 18:30

Avellino-Cerignola ore 20:45

Benevento-Potenza ore 20:45

Foggia-Monopoli ore 20:45

Giugliano-Cavese ore 20:45