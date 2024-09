Serie C: il Trapani tratta con Oddo. Crisi Avellino, Pazienza e Perinetti in bilico, i possibili successori

Svolta in casa granata, con il vulcanico Antonini che punta sull'ex Padova e Pescara. D'Agostino riflette sul futuro dell'area tecnica, Tesser in pole.

Dal primo ribaltone del girone C ad un possibile cambio di guida tecnica. Fanno rumore le crisi di Trapani ed Avellino, due delle quattro big del raggruppamento centro-meridionale di Lega Pro, in difficoltà dopo i primi 180 minuti di campionato. I siciliani, nonostante un mercato faraonico, hanno pagato lo scotto del salto di categoria e l’inesperienza tra i professionisti di Alfio Torrisi, esonerato dopo lo 0-3 incassato contro il Picerno. Massimo Oddo è il prescelto per il futuro. In Irpinia, invece, riflessioni in corso sulle posizioni di Michele Pazienza e Giorgio Perinetti, in virtù del solo punto conquistato contro Picerno e Giugliano.

Trapani, Antonini sceglie Massimo Oddo, ma manca l’accordo

Dopo il pirotecnico 2-2 di Foggia, conquistato anche con un pizzico di fortuna, il Trapani di Alfio Torrisi è incappato in un roboante 0-3 contro il Picerno di Francesco Tomei, all’esordio dinanzi al proprio pubblico. Un ko che ha portato immediatamente ad una svolta in casa granata, con il vulcanico Valerio Antonini che ha subito sollevato dall’incarico il proprio allenatore e ha avviato i contatti con profili importanti per la Serie C.

Dopo il no di Attilio Tesser e i dubbi su Mimmo Di Carlo, la scelta è ricaduta sulle idee di Massimo Oddo, che intende aprire un ciclo su base biennale. Destini che si incrociano, con l’ex Pescara che il 10 giugno 2016 costrinse proprio il Trapani di Serse Cosmi a rimanere in Serie C, battendo i siciliani in finale playoff. Iconico l’abbraccio di Oddo a Cosmi, in lacrime al termine dei 90 minuti. Da quel momento, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora, le strade si avvicinano, ma va trovato l’accordo economico. Segnali positivi nella serata di ieri, poi la frenata nella mattinata odierna.

Trapani, le alternative ad Oddo

Se le frizioni con Massimo Oddo dovessero far saltare l’intesa di massima trovata nel tardo pomeriggio di lunedì, il Trapani sarebbe costretto a guardarsi attorno, valutando nuovi volti e profili già sondati. Riprenderebbe quota Mimmo Di Carlo, ma occhio all’opzione Fabrizio Castori, che scenderebbe in C solo a fronte di una proposta economica di spessore. Tesser preferisce aspettare l’Avellino, altra big in piena crisi di risultati e prestazioni in questo avvio.

Crisi Avellino: Pazienza e Perinetti in bilico

Polveriera Avellino. La pesante sconfitta di Picerno e il deludente pareggio interno con il Giugliano hanno messo in discussione le posizioni di Michele Pazienza e Giorgio Perinetti. Il primo, confermato dopo la semifinale playoff persa a Vicenza, non sembra aver trovato soluzioni alternative nel corso del ritiro di San Gregorio Magno, pur avendo avuto la possibilità di testare il suo undici in Coppa Italia Frecciarossa e in Coppa Italia di categoria, all’alba del campionato. Il direttore dell’area tecnica, dal canto suo, è responsabile della costruzione dell’organico e di investimenti molto importanti per la categoria. Al momento, i frutti del lavoro svolto tardano ad arrivare e le aspettative sono altissime. Gli errori non mancano, nella gestione e nelle scelte.

Si va verso una riconferma dell’area tecnica fino alla partita con l’Audace Cerignola, in programma domenica alle ore 20.45 al “Partenio-Lombardi”, ma è evidente che una mancata vittoria porterebbe ad un’ulteriore riflessione. Stavolta, più approfondita e forse decisiva. A rischiare più di tutti, come sempre, è l’allenatore, che ha partecipato attivamente alla campagna trasferimenti e ha condiviso con i direttori le scelte in entrata e, soprattutto, in uscita: 27 operazioni tra acquisti e cessioni, più il caso Aya che verrà risolto nelle stanze del Collegio Arbitrale. Un’altra piccola grande rivoluzione. E quando cambi tanto, necessiti di tempo, quando tempo non ne hai.

I possibili successori di Pazienza

C’è già un ventaglio di nomi per il dopo Pazienza. In caso di esonero del tecnico di San Severo, sono diversi i profili al vaglio della proprietà D’Agostino. Tra questi, c’è sicuramente Attilio Tesser, allenatore esperto che conosce perfettamente la piazza di Avellino, avendo allenato all’ombra del “Partenio-Lombardi” in Serie B, nella stagione 2015/16. In Irpinia, ha lasciato un ottimo ricordo ed è richiesto a gran voce da una buona parte della tifoseria, rappresentando un usato sicuro in questa categoria. Lo scorso anno, il trainer veneto ha chiuso anzitempo la sua parentesi al timone della Triestina, squadra del girone A di Lega Pro.

Fra le alternative, spunta anche Fabrizio Castori, allenatore pragmatico e amante del 3-5-2, ormai abituato a panchine di Serie B. Ingaggio importante, ma non si esclude un passo indietro per un effettivo rilancio. Nella passata stagione, del resto, appena 16 partite alla guida dell’Ascoli, poi retrocesso in C sotto la gestione Carrera.

Qualora la situazione dovesse precipitare, tra i possibili sostituti di Pazienza ci sarebbe Josep Clotet, classe ’77 che ha lavorato a Brescia con Giorgio Perinetti. Chiaramente, una scelta del genere imporrebbe la permanenza dell’attuale responsabile dell’area tecnica biancoverde. Fredda la pista Beppe Iachini, con l’ex Palermo che non vorrebbe scendere in Lega Pro e ha uno stipendio oneroso per la categoria. Verrebbe di corsa, invece, Ezio Capuano, che ha allenato l’Avellino proprio nell’anno che portò al passaggio di proprietà nelle mani della famiglia D’Agostino. Le parti non si lasciarono nel migliore dei modi nell’estate 2020, ecco perché si tende ad escludere tale soluzione.