Serie C, Taranto nel caos: Capuano diserta allenamenti, dura lettera del sindaco al presidente dimissionario Giove

Dopo le dimissioni del presidente Giove, è bufera: i giocatori vogliono andar via e l'allenatore non si è presentato agli allenamenti

Taranto nel caos. Dopo le dimissioni del presidente del club Massimo Giove, per impossibilità di utilizzare lo stadio comunale da ottobre in poi, anche il tecnico del club Eziolino Capuano e il suo secondo Cosimo Zangla hanno annunciato che non si presenteranno alla ripresa degli allenamenti. Ma la questione non finisce qui: gran parte dei giocatori del club di Serie C vogliono andar via, il tutto a pochi giorni dal debutto del Taranto in Coppa Italia di Serie C (contro il Benevento l’11 agosto). La situazione ha sollevato polemiche e accentuato le tensioni tra i tifosi: la bufera non si placa.

Serie C, Eziolino Capuano non si presenta agli allenamenti

E’ già a rischio un club di Serie C. Eziolino Capuano e Cosimo Zangla non si sono presentati alla ripresa degli allenamenti, prevista oggi allo stadio Iacovone. Entrambi hanno inviato al club un certificato medico lamentando di non essere in grado di gestire il lavoro.

Serie C: Taranto nel caos, le dichiarazioni di Capuano

Nemmeno due giorni fa, durante il programma radiofonico “A Tutta C” su TMW Radio, il tecnico Eziolino Capuano aveva parlato della complessa situazione del club, rivelando che nessuno si aspettava che gli stipendi non venissero pagati e che il Taranto subirà una pesante penalizzazione in Serie C. Ha espresso il suo disappunto verso il progetto attuale del club e ha discusso la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto.

Inoltre, Capuano ha espresso preoccupazione per il futuro, sottolineando che i giocatori vogliono andarsene e si sente responsabile per la situazione, anche se in buona fede. Ha evidenziato la mancanza di segnali di allarme e ha posto la responsabilità delle decisioni future sul presidente del club.

Taranto, la risposta del Sindaco Melucci al presidente Giove

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha risposto duramente al presidente del Taranto, Massimo Giove, accusandolo di cattiva gestione e di insolenza nei confronti della pubblica amministrazione. Melucci ha ribadito che il Taranto FC 1927 è una società privata e che la pubblica amministrazione non può intervenire in questioni private, criticando la strumentalizzazione della tifoseria e l’opera di distrazione di Giove.

La crisi del Taranto coinvolge non solo la gestione interna del club, ma anche la comunità e l’amministrazione locale, creando un clima di incertezza e polemica che mette a rischio il futuro della squadra e la serenità dei suoi tifosi che non accenna a placarsi.

