Serie C: anticipi, posticipi, date e gli orari delle prime sette giornate

La Lega Pro ha ufficializzato il programma completo dei primi 7 turni, il via venerdì 23 agosto con Spal-Ascoli: tanti i big-match in programma

La Lega Pro ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime sette giornate di serie C. Si parte venerdì 23 agosto alle ore 20, quando allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara S.P.A.L. e Ascoli inaugureranno la nuova stagione sportiva, mentre alle 20:45 toccherà a Ternana e Pescara, che scenderanno in campo al “Libero Liberati”. Nel girone A, invece, occhi puntati su Padova – Trento, in programma per lunedì 26 agosto alle ore 20:45.

I big-match delle prime giornate

Si avvicina, dunque, il momento più atteso per la Serie C NOW 2024-25, che si preannuncia ricca di emozioni tutte da seguire su Sky e NOW. Da non perdere nel girone A Triestina – Atalanta U23 alla quarta giornata (domenica 15 settembre 20:45) e LR Vicenza – Feralpisalò alla settima (sabato 28 settembre 20:45); nel girone B è derby alla terza giornata tra Gubbio e Ternana (sabato 7 settembre 20:45), mentre alla quarta giornata il Milan Futuro ospiterà l’Ascoli (sabato 14 settembre 18:30); Catania – Benevento (lunedì 2 settembre 20:45) e Cavese – Avellino (domenica 15 settembre 20:45), infine, impreziosiranno rispettivamente la seconda e la quarta giornata del girone C-

Il calendario con anticipi e posticipi

I giornata 23-24-25-26 AGOSTO 2024

GIRONE A

FERALPISALÒ NOVARA Venerdì Ore 20.45

ALBINOLEFFE CALDIERO TERME Sabato Ore 18.00

ATALANTA U23 ALCIONE MILANO Sabato Ore 18.00

TRIESTINA ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.00

LECCO UNION CLODIENSE Domenica Ore 18.00

PRO PATRIA RENATE Domenica Ore 18.00

VIRTUS VERONA LUMEZZANE Domenica Ore 18.00

VICENZA GIANA ERMINIO Domenica Ore 20.45

PADOVA TRENTO Lunedì Ore 20.45

PRO VERCELLI PERGOLETTESE Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

SPAL ASCOLI Venerdì Ore 20.00

TERNANA PESCARA Venerdì Ore 20.45

PINETO LUCCHESE Venerdì Ore 20.45

LEGNAGO S.PONTEDERA Sabato Ore 18.00

PIANESE PERUGIA Sabato Ore 18.00

GUBBIO SESTRI LEVANTE Domenica Ore 18.00

AREZZO CAMPOBASSO Domenica Ore 20.45

V.ENTELLA MILAN FUTURO Domenica Ore 20.45

CARPI RIMINI Lunedì Ore 20.45

TORRES VIS PESARO Lunedì Ore 20.45

GIRONE C

LATINA CASERTANA Venerdì Ore 20.45

GIUGLIANO TARANTO Venerdì Ore 20.45

JUVE NEXT A.CERIGNOLA Venerdì Ore 20.45

SORRENTO CATANIA Sabato Ore 18.00

AZ PICERNO AVELLINO Domenica Ore 18.00

ACR MESSINA POTENZA Domenica Ore 20.45

TURRIS MONOPOLI Domenica Ore 20.45

BENEVENTO CAVESE Lunedì Ore 20.45

CROTONE TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 20.45

FOGGIA TRAPANI Lunedì Ore 20.45

II giornata – 30-31 AGOSTO – 01-02 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

ALCIONE MILANO VIRTUS VERONA Venerdì Ore 20.45

RENATE FERALPISALÒ Sabato Ore 18.00

GIANA ERMINIO PRO PATRIA Sabato Ore 18.00

UNION CLODIENSE TRIESTINA Sabato Ore 20.45

CALDIERO TERME PADOVA Domenica Ore 18.00

LUMEZZANE PRO VERCELLI Domenica Ore 18.00

NOVARA ATALANTA U23 Domenica Ore 18.00

PERGOLETTESE L.R. VICENZA Domenica Ore 18.00

TRENTO LECCO Domenica Ore 18.00

ARZIGNANO V. ALBINOLEFFE Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

LUCCHESE GUBBIO Venerdì Ore 20.45

PONTEDERA TERNANA Venerdì Ore 20.45

PERUGIA SPAL Venerdì Ore 20.45

CAMPOBASSO LEGNAGO Sabato Ore 18.00

RIMINI VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 20.45

SESTRI LEVANTE PINETO Sabato Ore 20.45

MILAN FUTURO CARPI Domenica Ore 18.00

PESCARA TORRES Domenica Ore 20.45

VIS PESARO AREZZO Lunedì Ore 20.45

ASCOLI PIANESE Lunedì Ore 20.45

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45

CASERTANA JUVENTUS NEXT GEN Venerdì Ore 20.45

TARANTO LATINA Venerdì Ore 20.45

MONOPOLI SORRENTO Sabato Ore 20.45

POTENZA TURRIS Domenica Ore 18.00

TRAPANI AZ PICERNO Domenica Ore 20.45

AVELLINO GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

CATANIA BENEVENTO Lunedì Ore 20.45

CAVESE CROTONE Lunedì Ore 20.45

TEAM ALTAMURA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

III giornata – 07-08 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

PRO PATRIA FERALPISALÒ Sabato Ore 16.15

ALCIONE MILANO RENATE Sabato Ore 18.30

ATALANTA U23 TRENTO Sabato Ore 18.30

LECCO LUMEZZANE Sabato Ore 18.30

PERGOLETTESE UNION CLODIENSE Sabato Ore 18.30

VIRTUS VERONA NOVARA Sabato Ore 18.30

PRO VERCELLI GIANA ERMINIO Domenica Ore 18.30

TRIESTINA CALDIERO TERME Domenica Ore 18.30

ALBINOLEFFE L.R. VICENZA Sabato Ore 20.45

ARZIGNANO V. PADOVA Domenica Ore 20.45

GIRONE B

GUBBIO TERNANA Sabato Ore 20.45

PINETO AREZZO Sabato Ore 20.45

RIMINI PESCARA Sabato Ore 20.45

PIANESE CAMPOBASSO Domenica Ore 16.15

CARPI PERUGIA Domenica Ore 18.30

LEGNAGO V.PESARO Domenica Ore 18.30

PONTEDERA SESTRI L.Domenica Ore 18.30

SPAL LUCCHESE Domenica Ore 18.30

TORRES MILAN F. Domenica Ore 20.45

V.ENTELLA ASCOLI Domenica Ore 20.45

GIRONE C

AZ PICERNO CASERTANA Sabato Ore 18.30

JUVENTUS NEXT GEN CATANIA Sabato Ore 18.30

CROTONE TRAPANI Sabato Ore 20.45

ACR MESSINA TARANTO Sabato Ore 20.45

TURRIS LATINA Sabato Ore 20.45

SORRENTO TEAM ALTAMURA Domenica Ore 18.30

AVELLINO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45

BENEVENTO POTENZA Domenica Ore 20.45

FOGGIA MONOPOLI Domenica Ore 20.45

GIUGLIANO CAVESE Domenica Ore 20.45

IV Giornata – 13-14-15-16 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE Venerdì Ore 20.45

FERALPISALÒ VIRTUS VERONA Venerdì Ore 20.45

RENATE GIANA ERMINIO Venerdì Ore 20.45

PADOVA ALCIONE MILANO Sabato Ore 20.45

L.R. VICENZA PRO PATRIA Domenica Ore 18.30

TRENTO ARZIGNANO V. Domenica Ore 18.30

CALDIERO TERME PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30

UNION CLODIENSE LUMEZZANE Domenica Ore 18.30

TRIESTINA ATALANTA U23 Domenica Ore 20.45

NOVARA LECCO Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

AREZZO LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45

VIRTUS ENTELLA CARPI Venerdì Ore 20.45

MILAN FUTURO ASCOLI Sabato Ore 18.30

VIS PESARO PONTEDERA Sabato Ore 18.30

CAMPOBASSO TORRES Sabato Ore 20.45

SESTRI LEVANTE SPAL Sabato Ore 20.45

TERNANA PINETO Domenica Ore 20.45

PERUGIA GUBBIO Domenica Ore 20.45

LUCCHESE RIMINI Lunedì Ore 20.45

PESCARA PIANESE Lunedì Ore 20.45

GIRONE C

POTENZA SORRENTO Venerdì Ore 20.45

TARANTO TRAPANI Venerdì Ore 20.45

CROTONE ACR MESSINA Sabato Ore 18.30

MONOPOLI JUVENTUS N.G. Sabato Ore 18.30

CASERTANA TURRIS Sabato Ore 20.45

CATANIA AZ PICERNO Sabato Ore 20.45

A.CERIGNOLA GIUGLIANO Domenica Ore 20.45

CAVESE AVELLINO Domenica Ore 20.45

T.ALTAMURA BENEVENTO Domenica Ore 20.45

LATINA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

V giornata – 20-21-22-23 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

VIRTUS VERONA RENATE Venerdì Ore 20.45

PRO PATRIA NOVARA Venerdì Ore 20.45

PRO VERCELLI PADOVA Venerdì Ore 20.45

GIANA E. ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45

ALCIONE L.R. VICENZA Sabato Ore 18.30

ARZIGNANO. U.CLODIENSE Sabato Ore 18.30

LECCO TRIESTINA Sabato Ore 18.30

PERGOLETTESE FERALPI Sabato Ore 18.30

LUMEZZANE ATALANTA U23 Domenica Ore 18.30

TRENTO CALDIERO TERME Domenica Ore 18.30

GIRONE B

VIS PESARO TERNANA Venerdì Ore 20.45

GUBBIO CAMPOBASSO Venerdì Ore 20.45

LEGNAGO SESTRI LEVANTE Sabato Ore 16.15

PONTEDERA AREZZO Sabato Ore 20.45

TORRES PINETO Sabato Ore 20.45

ASCOLI LUCCHESE Domenica Ore 18.30

PIANESE VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 18.30

PESCARA PERUGIA Lunedì Ore 20.45

RIMINI MILAN FUTURO Lunedì Ore 20.45

SPAL CARPI Lunedì Ore 20.45

GIRONE C

ACR MESSINA CASERTANA Venerdì Ore 20.45

SORRENTO TURRIS Sabato Ore 18.30

AVELLINO LATINA Sabato Ore 20.45

TARANTO TEAM ALTAMURA Sabato Ore 20.45

CAVESE MONOPOLI Sabato Ore 20.45

TRAPANI JUVENTUS N.G. Domenica Ore 16.15

GIUGLIANO CATANIA Domenica Ore 18.30

AZ PICERNO CROTONE Domenica Ore 20.45

BENEVENTO FOGGIA Domenica Ore 20.45

A.CERIGNOLA POTENZA Domenica Ore 20.45

VI giornata – 24-25-26 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

ALBINOLEFFE PRO PATRIA Martedì Ore 18.30

L.R. VICENZA RENATE Martedì Ore 20.45

NOVARA PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45

PADOVA VIRTUS VERONA Martedì Ore 20.45

LECCO ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 18.30

ATALANTA U23 PERGOLETTESE Mercoledì Ore 18.30

CALDIERO TERME ALCIONE MILANO Mercoledì Ore 18.30

FERALPISALÒ GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 20.45

TRIESTINA LUMEZZANE Giovedì Ore 20.45

UNION CLODIENSE TRENTO Giovedì Ore 18.30

GIRONE B

AREZZO GUBBIO Martedì Ore 20.45

SESTRI LEVANTE TORRES Martedì Ore 20.45

LUCCHESE PIANESE Mercoledì Ore 18.30

TERNANA LEGNAGO SALUS Mercoledì Ore 18.30

CARPI ASCOLI Giovedì Ore 18.30

PINETO PONTEDERA Giovedì Ore 18.30

MILAN FUTURO SPAL Giovedì Ore 18.30

CAMPOBASSO VIS PESARO Giovedì Ore 20.45

PERUGIA RIMINI Giovedì Ore 20.45

VIRTUS ENTELLA PESCARA Giovedì Ore 20.45

GIRONE C

CASERTANA TARANTO Martedì Ore 20.45

TEAM ALTAMURA CAVESE Martedì Ore 20.45

TURRIS AVELLINO Martedì Ore 20.45

POTENZA TRAPANI Mercoledì Ore 18.30

LATINA ACR MESSINA Mercoledì Ore 20.45

CATANIA A.CERIGNOLA Mercoledì Ore 20.45

CROTONE SORRENTO Mercoledì Ore 20.45

FOGGIA GIUGLIANO Mercoledì Ore 20.45

JUVENTUS NG AZ PICERNO Giovedì Ore 18.30

MONOPOLI BENEVENTO Giovedì Ore 20.45

VII giornata – 28-29-30 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

PRO PATRIA PADOVA Sabato Ore 18.30

ALCIONE MILANO NOVARA Sabato Ore 20.45

L.R. VICENZA FERALPI Sabato Ore 20.45

PRO VERCELLI LECCO Sabato Ore 20.45

RENATE ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

TRENTO TRIESTINA Domenica Ore 12.30

VIRTUS VERONA ATALANTA U23 Domenica Ore 20.45

GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE Domenica Ore 20.45

LUMEZZANE ARZIGNANO V. Lunedì Ore 20.45

PERGOLETTESE CALDIERO TERME Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

GUBBIO TORRES Sabato Ore 20.45

LEGNAGO S.PINETO Domenica Ore 14.00

AREZZO TERNANA Domenica Ore 14.00

PIANESE SESTRI LEVANTE Domenica Ore 16.15

ASCOLI RIMINI Domenica Ore 16.15

PONTEDERA CAMPOBASSO Domenica Ore 18.30

SPAL VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 18.30

LUCCHESE MILAN FUTURO Lunedì Ore 20.45

PESCARA CARPI Lunedì Ore 20.45

VIS PESARO PERUGIA Lunedì Ore 20.45

GIRONE C

TARANTO SORRENTO Sabato Ore 18.30

TRAPANI TURRIS Domenica Ore 18.30

CAVESE LATINA Domenica Ore 18.30

A.CERIGNOLA CASERTANA Domenica Ore 18.30

AVELLINO FOGGIA Domenica Ore 20.45

GIUGLIANO ALTAMURA Domenica Ore 20.45

POTENZA CROTONE Domenica Ore 20.45

CATANIA MONOPOLI Domenica Ore 20.45

AZ PICERNO MESSINA Lunedì Ore 20.45

BENEVENTO JUVENTUS NG Lunedì Ore 20.45