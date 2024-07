Calendari Serie C 2024-25: la prima giornata, big match e derby dei tre gironi, esordio Milan con l'Entella

Le 38 giornate della regular season, con un occhio alle big dei tre raggruppamenti: La Juventus debutta in casa contro il Cerignola

Manca poco più di un mese all’inizio del campionato di Serie C 2024/25, che prenderà il via nel weekend del 25 agosto. 38 giornate di regular season fino all’ultimo turno del 27 aprile. Sorteggiati oggi i calendari dei tre gironi.

Serie C 2024-25: Date, Soste e Turni Infrasettimanali

Calendario simmetrico per le 38 giornate del campionato regolare, al contrario di B e A. Si parte il 25 agosto, si chiude il 27 aprile 2025. Nel mezzo, tre turni infrasettimanali: sono previsti per mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo (con anticipi al martedì o posticipi al giovedì). Sosta invernale invece in programma domenica 29 dicembre.

Il calendario del girone A: tutte le partite

Nel raggruppamento settentrionale, riflettori puntati sul Vicenza di Stefano Vecchi, reduce dalla finale playoff persa contro la Carrarese di Antonio Calabro. Triestina e Padova non resteranno a guardare, mentre c’è grande curiosità per la matricola Alcione Milano, terza squadra del capoluogo lombardo presente nel calcio professionistico.

GIRONE A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, L.R. Vicenza, Virtus Verona.

Di seguito la prima giornata del girone A:

1a GIORNATA

Albinoleffe-Caldiero Terme

Atalanta U23-Alcione Milano

Feralpisalò-Novara

Vicenza-Giana Erminio

Lecco-Union Clodiense

Padova-Trento

Pro Patria-Renate

Pro Vercelli-Pergolettese

Triestina-Arzignano V.

V. Verona-Lumezzane

Il calendario del girone B: tutte le partite

Occhi sul nuovo Milan Futuro nel girone B, con Daniele Bonera che guiderà i giovani rossoneri. Voglia di riscatto per la Torres, senza dimenticare Perugia e Pescara. La Ternana riparte dall’esperienza del DG Diego Foresti.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnano Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Di seguito la prima giornata del girone B:

1a GIORNATA

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri Levante

Legnago Salus-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

SPAL-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

V. Entella-Milan Futuro

Il calendario del girone C: tutte le partite

Occhi puntati su Avellino e Benevento, pronte a puntare nuovamente al salto di categoria. Il Catania del tandem Faggiano-Toscano rilancia, investendo risorse importanti sul mercato. Trapani non è una semplice favola, con il presidente Antonini che non ha nascosto le sue ambizioni nella conferenza stampa di presentazione. Esordio nel gruppo C per la Juventus Next Gen di Paolo Montero.

GIRONE C: Team Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Audace Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, ACR Messina, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Trapani.

Di seguito la prima giornata del girone C:

1a GIORNATA

Messina-Potenza

Picerno-Avellino

Benevento-Cavese

Crotone-Team Altamura

Foggia-Trapani

Giugliano-Taranto

Juventus Next Gen-Audace Cerignola

Latina-Casertana

Sorrento-Catania

Turris-Monopoli

Serie C, i big match nei tre gironi: le giornate più ricche

Nel girone A, inizio piuttosto “morbido” almeno sulla carta, con il primo big match alla 5a giornata, quando si incroceranno Lecco e Triestina. Gli alabardati troveranno sulla loro strada il Vicenza di Vecchi soltanto al penultimo turno della regular season. Derby Padova-Vicenza all’ottava. Grande attenzione al weekend della 10a giornata, con il Padova che ospiterà l’ambiziosa Feralpisalò.

Partenza sprint nel girone B, con due big match alla prima giornata: il neoretrocesso Ascoli farà visita all’ambiziosa SPAL, reduce da un campionato al di sotto delle aspettative e con tanti cambi in panchina. Super sfida anche tra Ternana e Pescara, con i rossoverdi che devono ricostruire dalle macerie della passata stagione, chiusa con la sconfitta ai playout contro il Bari. Alla seconda, riflettori puntati su Pescara-Torres e Perugia-SPAL, mentre il sentitissimo derby umbro tra Perugia e Ternana andrà in scena alla 14a.

Nel girone C, invece, scontro diretto tra Catania e Benevento al secondo turno, davanti al pubblico del “Massimino”. Nel raggruppamento centro-meridionale, occhio all’ottava giornata, con Crotone ed Avellino pronte ad affrontarsi allo “Stadio Ezio Scida”. I Lupi di Michele Pazienza, tra le favorite per la vittoria finale del campionato regolare, chiuderanno il primo ciclo di partite con la trasferta in Piemonte contro la Juventus Next Gen (10a giornata).

Questi i principali big match in Serie C, girone per girone:

GIRONE A

Lecco-Triestina (5a Giornata)

Padova-Vicenza (8a Giornata)

Padova-Feralpisalò (10a Giornata)

Triestina-Vicenza (18a Giornata)

GIRONE B

SPAL-Ascoli (1a Giornata)

Ternana-Pescara (1a Giornata)

Perugia-SPAL (2a Giornata)

Pescara-Torres (2a Giornata)

Torres-Ternana (10a Giornata)

Perugia-Ternana (14a Giornata)

GIRONE C

Catania-Benevento (2a Giornata)

Benevento-Foggia (5a Giornata)

Crotone-Avellino (8a Giornata)

Foggia-Catania (10a Giornata)

Benevento-Avellino (15a Giornata)

Avellino-Catania (16a Giornata)