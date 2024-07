Serie C, tutte le panchine: c’è anche Cannavaro, cinque club riflettono ancora

Tutti gli allenatori dei club che parteciperanno alla prossima stagione sportiva in Lega Pro: girone A al completo, grandi nomi e scommesse

La situazione delle panchine di Serie C si sta delineando in vista della prossima stagione sportiva, che prenderà il via il 25 agosto. Con l’apertura del calciomercato, i club dei tre gironi sono impegnati nella composizione delle squadre. Mentre la maggior parte delle società ha già scelto la propria guida tecnica, alcune devono ancora definire il proprio allenatore. Ecco il quadro completo della situazione:

Girone A, nessuna indecisione

L’AlbinoLeffe, dopo aver raggiunto la salvezza nel campionato scorso, ha deciso di confermare Lopez, puntando a migliorare ulteriormente la classifica quest’anno. Anche il neo-promosso Alcione, fresco di vittoria nel girone A di Serie D, ha confermato Cusatis per guidare la squadra nel cammino in Lega Pro. L’Arzignano, invece, ha scelto Bruno come nuovo allenatore, dopo l’addio di Bentivoglio.

Nessuna novità per l’Atalanta U23, con la società che ha deciso di continuare con Modesto. Stessa decisione per il Caldiero Terme, che proseguirà con Soave. La FeralpiSalò ha visto un ritorno importante in panchina: Aimo Diana, che ha iniziato la sua carriera da tecnico proprio con il club verdeblù, è nuovamente alla guida della squadra. Il Lecco, invece, ripartirà da Baldini.

Il Padova ha subito avuto le idee chiare, scegliendo di puntare su Andreoletti. La Pro Vercelli ha dato il benvenuto a Paolo Cannavaro, reduce da una breve ma significativa esperienza all’Udinese, dove ha conquistato la salvezza. Novità anche per Renate e Trento, che affronteranno la prossima stagione rispettivamente con Foschi e Tabbiani. La Triestina ha deciso di ripartire con Santoni in panchina. Per gli altri club, si tratta di conferme: la Giana Erminio ha rinnovato la fiducia a Chiappella, la Lumezzane a Franzini.

A Novara proseguirà Gattuso, mentre al timone della Pergolettese ci sarà ancora Mussa. La Pro Patria continuerà con Colombo, mentre il Vicenza, sotto la guida di Vecchi, tenterà nuovamente l’assalto alla Serie B, sfumato solo in finale playoff nell’ultima stagione. All’Union Clodiense proseguirà Andreucci, mentre alla Virtus Verona ci sarà ancora Fresco.

Girone B: in dubbio Ascoli, Lucchese e Pescara

Nel girone B di Serie C, una delle principali novità riguarda l’inserimento del Milan Futuro, subentrato in seguito all’esclusione dell’Ancona. Il club rossonero ha già scelto la guida tecnica, affidando la squadra a Daniele Bonera. Anche l’Arezzo ha optato per un nuovo volto, scegliendo Troise come allenatore, mentre il Campobasso ha puntato su Piero Braglia, che ha lasciato il Gubbio. Quest’ultimo ha nominato Roberto Taurino come nuovo tecnico, mentre il Legnago ha scelto Gastaldello.

Il Pineto affronterà la nuova stagione con l’ex Foggia Cudini alla guida, mentre il Pontedera si affiderà ad Agostini. Novità anche sulla panchina del Rimini, che accoglie Buscé, e del Sestri Levante, che ha optato per Scotto. La Spal ha ingaggiato Dossena, mentre la Ternana ha scelto Ignazio Abate.

Per le altre squadre si tratta principalmente di conferme: il Carpi continuerà con Serpini, il Perugia con Formisano e la Pianese con Prosperi. La Torres proseguirà con Greco, la Virtus Entella con Gallo e la Vis Pesaro con Stellone. Restano ancora in dubbio alcune situazioni: l’Ascoli è vicino alla conferma di Massimo Carrera, mentre la Lucchese dovrebbe continuare con Gorgone. Anche il Pescara sembra orientato a ripartire con Silvio Baldini.

Girone C: svolta Sorrento, ribaltone Turris

La situazione delle panchine nel girone C di Serie C è già definita per la maggior parte dei club, con numerose conferme e alcuni nuovi arrivi. Il Messina ha deciso di continuare con Modica, mentre il Cerignola ha riconfermato Raffaele. Anche l’Avellino proseguirà con Michele Pazienza e il Benevento con Auteri. La Cavese ha deciso di mantenere la fiducia in Di Napoli, così come il Giugliano ha fatto con Bertotto. Il Potenza ha rinnovato la fiducia a De Giorgio e il Taranto a Capuano. Il Trapani, invece, ha scelto Torrisi come nuovo allenatore.

Ci sono novità sulla panchina della Casertana, che ha ingaggiato Iori, e del Catania, che si è affidato a Domenico Toscano. Il Crotone ha scelto Emilio Longo e il Foggia Massimo Brambilla. La Juventus Next Gen, nuova nel girone C, ha optato per Montero, mentre il Latina ha scelto Padalino, il Monopoli Colombo e il Picerno Tomeo. L’Altamura sarà guidato da Di Donato. Restano alcune situazioni in sospeso: il Sorrento è vicino all’ingaggio di Barilari, mentre la Turris è orientata a puntare su Mirko Conte.