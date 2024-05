Playout, pagelle di Ternana-Bari 0-3: Di Cesare, Ricci e Sibilli firmano la salvezza, rossoverdi non pervenuti

Top e flop della partita Ternana-Bari, valevole per il ritorno dei play-out di Serie B: il gol del 41enne difensore ribalta la partita. I pugliesi chiudono i giochi nella ripresa.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Doveva vincere e ha vinto. Il Bari batte nettamente una Ternana troppo rinunciataria e che forse ha provato invano a speculare sul vantaggio dei due risultati su tre a disposizione. Il match prende la via dei pugliesi già nei minuti di recupero del primo tempo con la meravigliosa rete del 41enne Di Cesare (all’ultima partita in carriera). Il resto lo fanno nella ripresa Ricci e Sibilli che mettono il sigillo sulla salvezza biancorossa affossando i rossoverdi di Breda. Per questi ultimi si dovrà ripartire dalla Serie C.

Ternana-Bari, la chiave della partita

La Ternana col vantaggio di due risultati su tre. Il Bari alla ricerca di un miracolo che possa evitare il clamoroso tracollo. 90 minuti di speranza e passione tra umbri e pugliesi, con la minaccia Serie C che incombe. I moduli sono speculari, con i padroni di casa che confermano in toto l’11 della settimana scorsa. Due cambi, invece per i biancorossi che scelgono Dorval e Maita dal primo minuto in luogo di Bellomo e Acampora. A rompere l’equilibrio del primo tempo ci pensa Di Cesare nel recupero con euro-gol.

Ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio con Ricci che mette in discesa la partita per la formazione ospite. Il lucchetto lo mette Sibilli al 65′ con il tris che chiude definitivamente i giochi regalando la salvezza alla formazione di Federico Giampaolo. Anche perché i rossoverdi mollano e rischiano un’imbarcata ancor più pesante. Restano in Serie B, dunque, i Galletti mentre per la Ternana arriva la retrocessione in Serie C. Ricominciare non sarà semplice per il team di Breda.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Top e flop della Ternana

Amatucci 6 Una palla illuminante per Raimondo che spreca: sembra uno sprazzo di luce in un deserto buio.

Una palla illuminante per Raimondo che spreca: sembra uno sprazzo di luce in un deserto buio. Pereiro 5,5 Un paio di squilli ma nulla di più.

Un paio di squilli ma nulla di più. Favasuli 5 Entra suo malgrado nell’azione del secondo gol pugliese.

Entra suo malgrado nell’azione del secondo gol pugliese. Faticanti 5 Il regista dura un tempo: serve una mossa offensiva e Breda lo toglie.

Il regista dura un tempo: serve una mossa offensiva e Breda lo toglie. Dalle Mura 4,5 Troppo facile saltarlo stasera.

Top e flop del Bari

Di Cesare 7,5 Prima il consueto cartellino giallo poi un gol meraviglioso per sbloccare la partita

Prima il consueto cartellino giallo poi un gol meraviglioso per sbloccare la partita Sibilli 7,5 Se il volto del Bari è quello di Di Cesare, non è da meno il bomber autore di gol e assist.

Se il volto del Bari è quello di Di Cesare, non è da meno il bomber autore di gol e assist. Ricci 7 Terzo gol in carriera per l’esterno ma è pesantissimo!

Terzo gol in carriera per l’esterno ma è pesantissimo! Maita 5,5 Scelto dal primo minuto si dimostra un po’ impreciso.

Scelto dal primo minuto si dimostra un po’ impreciso. Nasti 5,5 Primo tempo sufficiente, poi cala vistosamente.

Ternana-Bari: il tabellino del match

MARCATORI: 47’pt Di Cesare, 51′ Ricci, 64′ Sibilli

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (dal 77′ Dionisi); Favasuli, Amatucci, Luperini, Faticanti (dal 46′ Raimondo), Carboni (dal 57′ De Boer); Distefano, Pereiro. A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko, N’Guessan. All. Breda

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval (dall’87’ Matino), Maita (dall’87’ Acampora), Maiello (dal 57′ Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (dall’87’ Puscas), Nasti (dal 69′ Morachioli). A disp.: Brenno, Bellomo, Achik, Zuzec, Akpa-Chukwu, Colangiuli, Aramu. All. Giampaolo

ARBITRO: La Penna di Roma (Carbone-Giallatini)

IV Ufficiale Manganiello di Pinerolo

VAR: Irrati – AVAR: Meraviglia

Ammoniti: Maita, Maiello, Di Cesare, Nasti, Acampora (B); Dalle Mura, Lucchesi, Luperini, Dionisi (T)

Espulso: Bellomo al 78′ dalla panchina

Recupero: 3′ pt; 6′ st