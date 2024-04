Bari, De Laurentiis batte il record di Napoli: esonerato Iachini, Federico Giampaolo il quarto allenatore

Crisi senza fine per i galletti in serie B, dopo la sconfitta di Como nuovo cambio in panchina e squadra affidato all’allenatore della Primavera

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, supera il padre Aurelio a Napoli in fatto di allenatori cambiati in una singola stagione: dopo la sconfitta di Como il club pugliese ha infatti comunicato l’esonero di Beppe Iachini. La squadra è stata affidata a Federico Giampaolo, promosso dalla Primavera: è il quarto tecnico in questo campionato per i galletti.

Serie B, Iachini esonerato dal Bari

Il Bari cambia allenatore, di nuovo. Beppe Iachini è stato esonerato dopo la sconfitta per 2-1 rimediata dai galletti in casa del Como nell’ultimo turno della serie B. Un risultato che ha fatto precipitare “La Bari” al 16° posto in classifica con 35 punti, gli stesi dello Spezia, in piena zona playout. Iachini ha messo insieme appena 8 punti nelle 10 giornate in cui è stato alla guida del Bari.

Bari: via Iachini, squadra a Federico Giampaolo

“Dopo un lungo confronto tra le parti – si legge nella nota del club pugliese -, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa”.

Allenatori esonerati: Luigi De Laurentiis batte il padre Aurelio

Con l’esonero di Iachini e l’arrivo di Giampaolo, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis batte il primato di allenatori esonerati in una singola stagione del padre Aurelio al Napoli. Nel campionato post-scudetto ADL si è fermato a tre tecnici, sostituendo Luis Garcia con Walter Mazzarri, a sua volta rimpiazzato da Francesco Calzona; il figlio ora tocca quota 4: il Bari aveva iniziato la stagione sotto la guida di Michele Mignani, esonerato dopo la 9a giornata e sostituito da Pasquale Marino, in carica dalla 10a alla 23a giornata di serie B. Il 5 febbraio l’esonero di quest’ultimo e l’incarico a Iachini, durato ancora meno sulla panchina biancorossa.