Lucchese-Milan Futuro, moviola: serata no per Camarda e per l’arbitro, tante proteste

La prova di Rosario Luongo nel posticipo di C analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano ha ammonito cinque giocatori: al bomber va tutto male

E’ al quarto anno in Can-C Fabio Rosario Luongo, la scelta per Lucchese-Milan, il fischietto di Napoli in stagione ha già diretto Padova-Trento ed Entella-Ascoli senza commettere grossi errori ma come se l’è cavata ieri sera?

I precedenti di Luongo con Lucchese e Milan

Per il fischietto campano un precedente con la Lucchese (che uscì sconfitta) e uno con la squadra Primavera dei rossoneri (anch’essa ko).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Marco Roncari di Vicenza con IV uomo Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Sandri, Jimenez, Camarda (MF); Sabbione e Quirini (L)

Lucchese-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 6′ caos in area milanista con diversi contatti in area e proteste vibranti della Lucchese ma l’arbitro Luongo non interviene. Al 27′ proteste rossonere per uno scontro tra Fall e Palmisani ma l’arbitro lascia correre. Al 38′ prova ad attaccare il Milan Futuro, sul più bello però l’arbitro Luongo interrompe tutto scontrandosi involontariamente con un difensore della Lucchese. Al 60′ ammonito Sandri per un duro intervento ai danni di Tumbarello.

Al 63′ ammonito anche Jimenez per intervento scorretto. Al 64′ Antoni salta secco Jimenez che lo stende con un intervento quasi al limite, l’arbitro estrae immediatamente il cartellino giallo. Al 67′ giallo di frustrazione a Camarda per intervento falloso su Sabbione, poco dopo il bomber rossonero – che finora ha segnato solo un gol in stagione – verrà anche sostituito. Al 76′ ammonito Sabbione. All’89’ giallo a Quirini per una vistosa trattenuta ai danni di Malaspina. Finisce 1-1 tra Lucchese e Milan Futuro.