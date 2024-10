Juventus, Kalulu nuovo idolo: perché Ibrahimovic l’ha mandato via dal Milan

Il difensore come Davids: scaricato dai rossoneri e rinato in bianconero dove ha conquistato Motta: nel capoluogo lombardo aumentano i rimpianti

Ricordate Davids? Scaricato dal Milan alla fine degli Anni 90, esplose poi con la maglia della Juventus. Ed è ciò che sta succedendo oggi anche con Kalulu. Accolto con un pizzico di scetticismo dal popolo bianconero, il difensore francese si è rivelato finora il miglior colpo piazzato da Giuntoli in estate.

Juventus, Kalulu ha già conquistato proprio tutti

L’ultima partita, quella di Champions contro il Lipsia, ha definitivamente fatto entrare Kalulu nel cuore dei tifosi bianconeri. Al fianco di Gatti, entrato al posto dell’infortunato Bremer, l’ex Milan non ha concesso nulla, anche quando la partita si è messa in salita per l’espulsione di Di Gregorio.

A destra o al centro, cambia zero: il francese ha sempre risposto presente ogni volta che Thiago Motta l’ha chiamato in causa. E, ora, si rivelerà pedina ancor più preziosa, visto che il brasiliano, dopo la rottura del crociato, dovrà restare fermo ai box per almeno sei mesi.

Milan, è già tempo di rimpianti: perché Kalulu è andato via

La cessione di Davids ha fatto storia. Quella di Kalulu non ancora, ma nella Milano rossonera c’è già chi rimpiange l’ex Lione, anche perché sulla destra Emerson Royal sta facendo enorme fatica in fase difensiva e il nuovo acquisto Pavlovic non si è ancora integrato negli schemi di Fonseca. Quindi, perché Kalulu è stato ceduto così a cuor leggero?

L’ultima annata a Milanello non è andata bene, soprattutto per via dei continui problemi fisici che hanno influito non poco sul suo rendimento (solo 11 presenze). Poi, la questione economica. Preso a zero nel 2020 dopo aver rifiutato di rinnovare con il Lione, Pierre è finito alla Juventus in prestito oneroso a 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus. Se – e tutto lascia presagire che sarà così – diventerà un calciatore bianconero, il Milan si sarà assicurato una discreta plusvalenza e questa era l’idea di Ibra che però forse ha sbagliato i conti.

La reazione dei tifosi del Milan all’exploit di Kalulu

Nel mirino è finita la dirigenza rossonera. “Chi ha avallato la sua cessione? Ibrahimovic? Moncada? Furlani? Cardinale?” scrive Gianni su X. Ci va giù duro tangorossonero: “Il responsabile dell’operazione Kalulu – contro la volontá di Pierino stesso – va radiato dal calcio per negligenza, imprudenza, imperizia e, soprattutto, manifesta incompetenza”.

E ancora ‘carote forti’: “15+2 di bonus per Emerson Royal, quando avevamo Kalulu che è un giocatore davvero forte che può ricoprire più ruoli difensivi: scusaci Pierre”. Chiosa così Sal: “Non so se Kalulu sia il colpo dell’anno per la Juve, ma sicuramente è lo strazio dell’anno per il Milan. Regalarlo alla Juve per comprare il bidone galattico Emerson Royal”.