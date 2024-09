Juventus, la rivincita di Kalulu: "C'era scetticismo su di me". E per il web bianconero è già un idolo

Il difensore ex Milan racconta il suo passaggio in bianconero e svela un retroscena del suo rapporto con Thiago Motta. E i tifosi sono già tutti dalla sua parte

In principio c’era stato scetticismo, quanto meno legato ad una certa sorpresa: perché l’arrivo di Kalulu alla Juventus era stato repentino, anche se lo stesso giocatore aveva provato a capire quanto spazio ci fosse per lui nei piani di Fonseca.

Kalulu più forte dello scetticismo

Poi, il 21 agosto, il prestito oneroso a 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto per i bianconeri, fissato a 14 milioni, più 3 di bonus. Cinque giorni dopo, l’esordio in casa del Verona, entrando al 77′ al posto di Savona. E da quel momento in poi, Pierre Kalulu si è praticamente preso la Juventus. Il calciomercato estivo aveva provocato l’acquolina in bocca ai tifosi bianconeri, che dopo tanti nomi altisonanti, speravano che ne arrivasse un altro anche per il reparto arretrato: ma il difensore francese sta dimostrando con i fatti che lo scetticismo iniziale era del tutto mal riposto.

Kalulu-Juve, la scintilla è scoccata

Un crescendo di prestazioni lo hanno portato alle luci della ribalta: prima da terzino destro, poi da centrale contro il Napoli. Una partita praticamente perfetta, a dimostrazione della polivalenza e dell’affidabilità di un giocatore che sembra aver trovato finalmente fiducia e continuità di rendimento. “C’era gente scettica sul mio acquisto? Io sono concentrato su me stesso, non ascolto i giornalisti e i commenti, penso solo a me. Credo nel lavoro e il tempo non dice bugie quindi i risultati prima o poi arrivano”. Queste le parole di Kalulu al microfono di Sky Sport.

Juve, la forza della difesa

Il difensore non si è limitato a questo, anche se pare evidente che abbia molte rivincite da prendersi. “Mi sono sentito bene, ho fatto una buona pre-season e mi sentivo in fiducia. Alla Juve siamo tutti forti e pronti a scendere in campo, ovviamente se gioco sono molto felice. Il fatto di non aver preso gol in campionato è un aspetto positivo per noi difensori ma il lavoro è di tutta la squadra. Senza il lavoro delle mezzali sarebbe più difficile per noi”.

Kalulu ci crede: siamo tutti forti

E il rapporto con Thiago Motta è subito decollato. “Ci dà tanta fiducia, ci dà libertà di giocare e quindi da professionista ti senti a tuo agio. A me chiede solo di giocare bene a calcio, giochiamo per tutti i tifosi e gli spettatori e il nostro obiettivo è che loro siano contenti nel vederci”. I tre pareggi di fila in campionato? “Per me non c’è nessun problema, la stagione è una strada lunga, lo sappiamo tutti. Abbiamo tanti acquisti nuovi e poi ci sono anche le avversarie. Siamo solo all’inizio, siamo tutti concentrati e lavoriamo solo più forte per essere concentrati. Arriviamo da una settimana tosta con tante partite. L’umore è buono. In difesa siamo giocatori tutti forti e dobbiamo sempre essere pronti”.

Il web bianconero lo acclama

E i tifosi bianconeri non mancano di sottolineare l’ottimo impatto del giocatore ex Milan, come Ivan: “Ottimo difensore, mi piaceva già quando era al Milan”. Anche Patrizio è concorde: “Iil Milan ha fatto un grave errore a cederlo”. E Luca aggiunge: “Continua così, Kalulu”. Giovanni invece sottolinea: “In effetti una sorpresa“. Salvatore è entusiasta: “Che gran bel giocatore e pulitissimo tecnicamente, ottimo acquisto il top”. Mentre Daniele va per le spicce: “Sempre detto che era forte e meglio di quel bidone di Danilo”. E Fabio conclude: “Eppure c’erano tifosi che ne criticavano l’acquisto… vabbè ma quelli farebbero bene a seguire altri sport”.

