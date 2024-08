Mercato: Juve-Kalulu ufficiale, Koopmeiners si dà malato, l'Inter blocca Palacios. Lukaku-Chiesa: le ultime

Tutti gli aggiornamenti sulle trattative più importanti: continua il braccio di ferro tra l'olandese e l'Atalanta, il ds partenopeo Manna in missione a Londra, Como scatenato.

Pierre Kalulu è un nuovo calciatore della Juventus: tra tante voci, pettegolezzi e rumors di mercato, è questa una delle poche certezze della giornata. Ma non l’unica. Ufficiale anche l’ingaggio di David Neres da parte del Napoli, ufficiali tre acquisti del Como, sempre più scatenato. E poi le trattative: tante, infinite, spesso interminabili. Come quella dello stesso Napoli per Lukaku, ma anche della Juventus per Koopmeiners, oppure del Barcellona per Chiesa, ormai ai margini della Juventus. E poi c’è Dybala, che ha detto sì all’offerta degli arabi dell’Al Qadsiah. Facciamo il punto della situazione, con le ultimissime.

Juve, la nota che ufficializza Kalulu

Questa la nota della Juventus che ufficializza Kalulu: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ac Milan per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni, pagabili in due esercizi. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 14 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Koopmeiners, braccio di ferro con l’Atalanta

A proposito di Juventus, novità in entrata e in uscita. Continua il braccio di ferro di Teun Koopmeiners con l’Atalanta. L’olandese, che ha già presentato diversi certificati medici per giustificare il suo stress, non ha raggiunto neppure oggi il centro d’allenamento nerazzurro: la società orobica sperava in un ravvedimento. Koopmeiners continua a darsi malato e a non rispondere alle convocazioni di Gasperini: riuscirà nel suo intento di approdare alla Juve? Altro fronte caldo: Chiesa. L’esterno d’attacco, che i bianconeri hanno messo alla porta, ha detto sì al Barcellona e si è detto pronto a ridursi a quattro milioni e mezzo l’ingaggio annuale. Come riferisce Sport, chiede però un ingaggio triennale al Barca: si tratta.

L’Inter tratta per il difensore chiesto da Inzaghi

Molto attiva l’Inter, che intende regalare a Inzaghi il rinforzo auspicato in difesa. Non risolutivo ma importante l’incontro tra gli emissari nerazzurri e l’agente di Tomas Palacios, Martin Cicotello. Il difensore dell’Independiente Rivadavia, molto probabilmente, la prossima settimana diventerà un calciatore dell’Inter. Non è ancora fatta, ma passi avanti sono stati compiuti. L’Inter ha presentato al club argentino un’offerta da sei milioni e mezzo di euro, abbattendo la distanza con l’iniziale richiesta dei sudamericani: la sensazione è che nei prossimi giorni possa arrivare la fumata bianca.

Napoli, il ds Manna a Londra per Osimhen e Lukaku

Tra i club che si stanno muovendo alacremente sul mercato c’è il Napoli. David Neres non sarà l’ultimo rinforzo dei partenopei, il cui ds Giovanni Manna è volato a Londra per sbloccare una serie di affari. La cessione di Victor Osimhen all’Arsenal, anzitutto, vero motore di altre tre operazioni: Lukaku col Chelsea, Gilmour col Brighton e McTominay col Manchester United. A proposito di Gilmour: lo scozzese, da settimane dato a un passo dagli azzurri, ha pubblicato un post sui social mentre si allena col Brighton, scatenando una ridda di commenti sia da parte dei tifosi dei Seagulls, sia da parte dei supporter partenopei.

Dybala-Roma addio? Como, Sergi Roberto e altri due

Novità anche per Paulo Dybala: la Joya ha detto sì alla faraonica offerta dell’Al Qadsiah, che ora tratta con la Roma. Dulcis in fundo, il Como. Al solito scatenato. Tre colpi di mercato per il neopromosso club lariano, tra i quali spicca il nome di Sergi Roberto, 32enne ex bandiera del Barcellona, svincolato dallo scorso giugno. Raggiunto l’accordo per un contratto biennale: il terzino sarà un rinforzo importante per Fabregas. Altri due gli affari conclusi: in riva al Lario sbarcano pure Nicolas Paz, promettente trequartista di proprietà del Real Madrid (classe 2004), e Maximo Perrone, centrocampista del 2003 in forza al Manchester City. Investimento da 6,5 milioni per il primo, prestito con diritto di riscatto – invece – per il secondo.