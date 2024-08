Koopmeiners alla Juve? Percassi gelido: "Decide l'Atalanta, a lui e Lookman suggerite cose non opportune"

Le dichiarazioni dell'ad atalantino prima del match di Lecce aggiungono pepe alla telenovela di mercato: c'è anche l'affondo verso i "suggeritori" di comportamenti discutibili.

Come finirà la telenovela Koopmeiners? La Juventus riuscirà a mettere le mani sull’olandese volante, oppure l’Atalanta troverà il modo di convincerlo a rispettare il contratto? L’ultimo affondo dei bianconeri, con deciso rilancio dal punto di vista economico e delle modalità di pagamento, ha ammorbidito il club nerazzurro? Dalle risposte di Luca Percassi, amministratore delegato degli orobici, agli intervistatori di Sky Sport prima dell’inizio del match dell’Atalanta contro il Lecce, non è che si capisca granché. Le uniche cose che traspaiono evidenti sono il disappunto per i “suggerimenti” a Koop e a Lookman, l’altro atalantino col “mal di pancia” (in questo caso provocato dal PSG), che hanno provocato turbolenze all’estate atalantina.

Percassi, le parole su Koopmeiners e Lookman

È lo stesso Percassi a presentarsi ai microfoni della pay tv satellitare, smanioso di esternare il punto di vista dell’Atalanta sulle ultime due spine di mercato. “Rischio concreto di perdere Koopmeiners e Lookman? Noi siamo molto tranquilli“, ha spiegato Percassi. “La nostra idea, condivisa da tutti, dall’allenatore, dalla società e dalla proprietà, era di non far partire questi giocatori per noi ritenuti molto importanti“. Già: era. Cosa vorrà mai significare l’uso dell’imperfetto? Per i tifosi della Juve più ottimisti, che ormai l’affare è in via di definizione. Per quelli più pessimisti, che la volontà dell’Atalanta è inscalfibile.

“Sarà l’Atalanta a decidere cosa fare con Koop”

Percassi è andato avanti col suo discorso: “Come società abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni, tutti i nostri obblighi. Con grandissima serenità, possiamo ribadire che non vediamo l’ora che finisca questo calciomercato che ci ha riservato qualche sfortuna, come l’infortunio di Scamacca“. Quindi un concetto ribadito a chiare lettere: “Tutti i giocatori di cui si parla in ottica mercato sono giocatori dell’Atalanta e sarà sempre la società che deciderà che cosa fare per il bene di questa squadra“. In questo caso c’è poco da capire: il concetto è molto chiaro, l’Atalanta non ha ancora deciso se vendere o meno Koop e Lookman e a quali condizioni.

L’affondo di Percassi sui “ragazzi mal suggeriti”

La parte finale dell’intervista di Percassi contiene un (nuovo) affondo a non meglio definiti “suggeritori” di comportamenti evidentemente rivedibili da parte dei due calciatori scontenti: ce l’ha con la Juve, col PSG, con gli agenti o con chi? “Molto spesso questi ragazzi vengono indotti o gli vengono suggerite cose non opportune. Sicuramente il mercato ha tempistiche infinite, andrebbe regolamentato il fatto che sia aperto quando si gioca. Ci abbiamo provato questa estate tra le cinque leghe maggiori, non è stato possibile per l’intervento della Lega Araba che chiedeva un’estensione. Però è chiaro che dovremmo cercare di regolamentare meglio determinate cose“.