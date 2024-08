Napoli, ufficiale Neres ma la foto del giocatore scatena i tifosi: è ubriaco o non ha voglia di vivere

Il 27enne brasiliano nuovo acquisto azzurro dopo lunga trattativa ma sui social si soffermano sull'espressione del viso nell'immagine postata dal club

A Roma per le visite mediche era arrivato da giorni ma solo nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità del suo acquisto: David Neres è un nuovo giocatore del Napoli. Brasiliano paulista, 27 anni, preso dal Benfica per oltre 25 milioni di euro, il giocatore nel pomeriggio ha svolto già il primo allenamento agli ordini di Conte, che lo aveva espressamente richiesto, ma il tweet del club con la notizia della firma ha scatenato i tifosi sui social.

Neres, che fatica la firma

C’era chi si era insospettito nei giorni scorsi per il ritardo dell’ufficialità: si temeva un nuovo caso Brescianini con l’ex Frosinone che dopo le visite mediche col Napoli era stato acquistato dall’Atalanta ed effettivamente un rallentamento c’è stato, pare per una questione legata ai diritti d’immagine, ma tutto si è risolto ed è arrivato il “benvenuto David” del presidente De Laurentiis.

La foto di Neres non convince i tifosi

A proposito dei diritti di immagine il post su twitter con cui il Napoli ha presentato il giocatore, scrivendo “David is proud to be one of us!” è stato corredato da una foto del giocatore abbastanza imbarazzante, con espressione annoiata e sguardo perso, che ha scatenato l’ironia dei tifosi.

I tifosi ironizzano sulla foto del giocatore

Centinaia le reazioni: “Perchè facciamo le foto di presentazioni che sembrano le foto segnaletiche della polizia? Sembra un Narcos” e poi: “finalmente qualcuno che rappresenta la nostra stessa voglia di presentarci a lavoro” e anche: “Ma si è fatto una canna?”, oppure: “È ubriaco?””, e ancora: “Sprizza felicità”

C’è chi scrive: “Una faccia piena di entusiasmo. Iniziamo bene” e poi: “Ma siamo sicuri che abbia sempre voglia di vivere?” e anche: “Mi auguro che il talento non corrisponda all espressione” e ancora: “Ha l’espressione di chi ha visto la partita col Verona...”, oppure: “Ha la mia stessa voglia di vivere”, oppure: “Lo hanno convinto con la forza”

I tifosi sono scatenati: “Ma è una foto segnaletica?” e poi: “Sta pieno di sonno” e anche: “Mamma mia che faccia incoraggiante” e poi: “Tempo 2 settimane e questo viene squalificato per Doping, a Napoli gira roba buona” oppure: “Ridi un po’ che già stiamo a lutto” e infine: “Si é svegliato 8-9 minuti fa”