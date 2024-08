Brescianini show, la rabbia dei tifosi del Napoli e il rimpianto di Spalletti

Dopo aver visto i due gol in Lecce-Atalanta: di quello che doveva essere un giocatore del Napoli si scatena la bufera sui social

Su Brescianini forse ci hanno capito poco o niente, dal Napoli all’Italia di Spalletti. Dalle visite mediche prenotate con i partenopei – che erano prossimi alla acquisizione del suo cartellino – al trasferimento top secret ed immediato all’Atalanta. L’episodio di calciomercato, per giorni, ha creato scalpore e malcontento tra i tifosi partenopei che si son visti sfuggire un calciatore prossimo all’acquisto, per giunta passato ad una diretta rivale. E non finisce qui perché l’esordio del centrocampista con i bergamaschi è da sogno: doppietta contro il Lecce e addirittura terzo gol sfiorato. Ma oltre al rimpianto dei tifosi del Napoli c’è anche quello di Spalletti, che ad Euro 2024, ha scelto ben altri profili al suo posto.

Atalanta, l’esordio top di Brescianini con doppietta

La apre e la chiude Brescianini. Il neo acquisto dell’Atalanta è il protagonista della gara vinta fuori casa per 4-0 contro il Lecce. Prima un gol al 35′, che sblocca la gara, con un tiro che sfrutta una respinta di gioco di Falcone; poi al 66′ con un colpo di biliardo a giro rasoterra che fulmina il portiere avversario. Gian Piero Gasperini è già innamorato del suo nuovo centrocampista, reduce da una stagione più che positiva al Frosinone in cui ha dimostrato di essere un calciatore duttile e capace di poter svolgere più ruoli tra cui perfino l’attaccante centrale all’occorrenza.

I napoletani rimpiangono mancato acquisto di Brescianini

Ad essere delusi in primis sono i tifosi napoletani che sui social sono convinti che al momento stia girando tutto contro ADL: “Il Napoli non è stato in grado di chiudere l’operazione Brescianini e ora all’esordio con l’Atalanta fa subito doppietta, e quanti buffi che sta prendendo De Laurentiis…” E ancora: “Questa è l’ennesima dimostrazione che il Napoli non ci stia capendo niente, erano prossimi all’acquisto di un buon giocatore e non sono stati nemmeno capaci di prenderlo”. Non si placano le polemiche: “Noi tifosi del Napoli abbiamo le scatole piene di questo mercato più che fallimentare, i gol di Brescianini all’esordio sono l’ennesima dimostrazione di totale incompetenza dei vertici della nostra società”.

E ancora: “Forse avevano ragione quei pochi giornalisti che subito hanno colto le parole d’allarme di Conte in conferenza stampa rivolte alla società: nemmeno un semi sconosciuto come Brescianini sono riusciti a prendere.” E infine: “Le grida d’allarme in conferenza stampa di Conte erano il preludio a quanto stia accadendo tutt’ora sul mercato: un totale disastro!”.

Anche Spalletti rimpiange Brescianini per Euro 2024

Molte sono state le critiche al CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, per non aver ‘centrato’ le convocazioni della squadra scelta ad Euro 2024. Tra gli assenti c’è di sicuro uno che spicca ancora di più dopo la ripresa del campionato di ieri: Marco Brescianini che avrebbe potuto far parte del gruppo della Nazionale ma che, invece, a lui sono stati scelti Fagioli e Folorunsho. Fra venti giorni, però, il centrocampista ora in forza all’Atalanta potrebbe rientrare nei piani della Nazionale per le gare di Nations League previste il 6 e il 9 settembre contro Francia (all’esordio) e Israele.