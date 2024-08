Napoli, la risposta di De Laurentiis a Conte dopo il ko di Verona e lo sfogo del tecnico

Dopo la figuraccia dei partenopei a Verona, il presidente è pronto ad intervenire drasticamente sul mercato per accontentare l'allenatore

Quando il silenzio diventa assenso. E’ attesa oggi l’ufficializzazione dell’acquisto di Neres per il Napoli di Conte, che ha iniziato peggio di come era finito il precedente campionato. Dopo la durissima sconfitta dei partenopei, contro il Verona, il presidente De Laurentiis risponde allo sfogo del tecnico con un colpo di mercato cui ne seguiranno altri: al termine delle visite mediche, attese in giornata per l’attaccante destro brasiliano, verrà completata la trattativa con il Benfica per 28 milioni di euro. I partenopei hanno poi trovato anche una soluzione per sbloccare la trattativa di Osimhen-Lukaku con il Chelsea. L’approfondimento e i dettagli delle trattative in corso dei partenopei.

Napoli, De Laurentiis accontenta Conte con David Neres

E’ arrivato ieri in Italia David Neres, pronto a svolgere le visite mediche a Villa Stuart. L’attaccante, dopo aver passato i test fisici, si dirigerà alla sede della Filmauro a Roma per la firma definitiva del contratto. Il calciatore ha pronto un contratto con il Napoli da 3 milioni di euro a stagione con un accordo fino al 2028 e possibilità di prolungare fino al 2029. Intesa trovata anche con il club portoghese a cui andranno 28 milioni di euro.

Napoli, trattativa Lukaku legata a Osimhen

Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, è stato per quattro giorni consecutivi a Londra senza però concludere nulla. Tuttavia, il Napoli ha intenzione di portare il tanto atteso attaccante centrale al neo allenatore Conte e per farlo ha deciso di sganciare la trattativa per Lukaku da quella per Osimhen. Lo scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su twitter. Per velocizzare e sbloccare la trattativa il club azzurro ha intenzione di pagare 25 milioni più bonus (5 milioni circa) per il cartellino di Lukaku. Proprio pochi giorni fa, il tecnico dei partenopei aveva chiesto all’attaccante belga di non trasferirsi all’Aston Villa per attendere lo sblocco definitivo della trattativa con il Napoli.

Napoli, centrocampo da rifondare

Con le uscite di Ngonge, Folorunsho (entrambi destinati alla Lazio) e la partenza di Gaetano, il Napoli ha intenzione di chiudere almeno due nuovi innesti a centrocampo: il primo obiettivo resta Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton classe 2001, che potrebbe approdare in azzurro per 13 milioni circa. Il secondo obiettivo del Napoi resta McTominay, centrocampista del Manchester United classe ’96, che i Red Devils cederebbero per una cifra non inferiore ai 30 milioni di sterline, dato il prezioso ruolo di riserva/titolare che il giocatore svolge nel club. Sullo sfondo, per il calciatore inglese, restano Fulham e Valencia che lo contendono ai partenopei.