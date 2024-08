Napoli: Conte chiede scusa ma attacca i giocatori senza personalità, la verità su Osimhen mentre i tifosi infiammano il web

Il tecnico azzurro desolato dopo la disfatta di Verona: critiche alla squadra che si è squagliata dopo il secondo gol e alla prestazione inaccettabile

Nonostante la sfuriata di ieri in conferenza, in cui aveva messo le mani avanti è probabile che neanche Antonio Conte si aspettasse un simile disastro. Inconcludente nel primo tempo del Bentegodi, disastroso nella ripresa il suo Napoli, fatto a pezzi dal Verona. Aveva preannunciato una stagione di sofferenza e di ricostruzione ma il tecnico si aspettava un approccio ben diverso al campionato. E’ sembrato a un certo punto quasi rassegnato in panchina il tecnico azzurro. Volto scuro, poche parole e dentro tanta rabbia. Che emerge anche quando si presenta davanti alle tv.

Conte chiede scusa ai tifosi

Ha quasi le lacrime agli occhi Conte quando parla a Sky. Arrivano accuse ai suoi giocatori anche se la premessa è che si sente lui il primo responsabile: “Nel primo tempo c’eravamo solo noi in campo, poi abbiamo subito concesso un gol e dopo il secondo ci siamo sciolti, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, chiedo umilmente scusa perché la prestazione del secondo tempo è stata inaccettabile sono arrivato qui con entusiasmo e spero di aiutare il Napoli in qualsiasi situazione ma ora dobbiamo solo scusarci col popolo napoletano. Sono l’allenatore e mi prendo tutte le responsabilità”.

Ieri in conferenza aveva fatto capire che la percezione che si aveva della squadra era sbagliata: “Al di là del mercato quello che è preoccupante è vedere che alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve, il problema lo dobbiamo risolvere a monte e non è di facile risoluzione, penso di avere l’esperienza giusta per dire certe cose”.

Conte fa chiarezza sul caso Osimhen

Gli chiedono se può essere utilizzato Osimhen: “Va chiesto alla società, non chiedetelo a me, mi sono subito messo da spettatore su questa vicenda, ma al di là dei singoli giocatori serve più voglia, più personalità: questi ragazzi fanno fatica nelle difficoltà ed è una cosa grave che non si può allenare in poco tempo, serve pazienza”.

La rabbia dei tifosi sul web

Sui social i tifosi sono furiosi. Dopo il primo tempo commenti amari ma soft: “A me il Napoli sembra simile a quello dell’anno scorso. Sta molto tempo nella metà campo avversaria ma crea poco. Direi che la mano di Conte ancora non si vede” e poi: “Conte dimettiti se sei un uomo” e anche: “Il Napoli è un “chianto a matalena”. Pochissima pericolosità offensiva.” e ancora: “Io un intero anno così non ce la faccio a vederlo. Squadra piatta, senza idee, senza movimenti e pure lenta”, oppure: “Conte senza Lukaku se ne va via prima della terza di campionato. Chissà come gli stanno fumando gli zebedei”.

Dopo la disastrosa ripresa è il caos: “Faccio fatica a scegliere quello più imbarazzante (Juan Jesus è fuori gara, ovviamente)” e poi: “Perdiamo contro una squadra che oggettivamente non è nemmeno buona per la serie C” e anche: “Mazzocchi, Juan Jesus, Politano, Raspadori non sono scarsi. Hanno sbagliato sport.” e poi: “Mancano i calciatori, squadra incompleta, mercato aperto ma contro questo Verona non puoi prendere 3 palloni, è uno schifo” e infine: “De Laurentiis questa sconfitta è per te. Non si può pensare di vincere con gli stessi ha fatto quell’oscenità di campionato l’anno scorso”.