Napoli, Conte spaventa i tifosi: sul web si temono le dimissioni ma Pistocchi lo attacca

La conferenza durissima del tecnico azzurro ha colpito nel segno, dopo l'entusiasmo iniziale il popolo partenopeo teme un'altra stagione di sofferenze

Illusioni non ne vende e va bene, ma a campionato neanche iniziato in pochi si aspettavano una secchiata d’acqua gelida in faccia come quella che ha tirato Antonio Conte al Napoli e ai suoi tifosi. Parole durissime alla vigilia della trasferta di Verona, un ridimensionamento totale di obiettivi e ambizioni, un misto tra delusione e rassegnazione neanche vagamente mascherato. Si aspettava altro l’ex ct quando ha accettato l’offerta di De Laurentiis e ora mette tutto sul piatto per evitare equivoci. Questo Napoli così com’è è tutto da rifare e tra i tifosi cala la depressione.

La conferenza choc di Conte

Tanti i passaggi chiave della conferenza dell’allenatore: “Il mercato del Napoli è bloccato, la situazione è molto complicata e mi dispiace. Speravo venendo qui di trovare una situazione migliore, fatico a trovare aspetti positivi. Veniamo da un decimo posto e non è casuale o frutto della sfortuna. Se mi chiedete quanto tempo servirà per tornare in alto dico che non lo so” e ancora: “Se il club vuole incrementare la rosa bene, sono qui. Altrimenti abbiamo i giovani come Iaccarino e Coli Saco”. Solo un piccolo estratto delle bordate lanciate da Castelvolturno e che scatenano la bufera sul web.

I tifosi temono le dimissioni di Conte

In poco tempo il tecnico azzurro sfonda nei trend dei social e fioccano le reazioni: “Conte non è l’uomo del “salvare le apparenze”. Conte non è mai stato uno che si mette a fare il pompiere” e poi: “Tra poco diremo addio Conte non meritavi tutto ciò …. Ma lo sapevi a cosa andavi incontro …” e anche: “È evidente che non conosceva De Laurentiis. Conte Durerà come una stella cadente!”, oppure: “Conte è un vincente? Non lo so, ma di certo è uno che ha passato una vita tra la gente che “vince” e sa bene cosa ci vuole per VINCERE”

C’è chi scrive: ” È un grande allenatore, preso per tale motivo, lo dimostri ora, anche fuori dal campo. Si è smarcato troppo in fretta” e poi: “Esasperante nei toni, drammatico nell’atteggiamento, rabbuiato in volto… Ma quanto cavolo ha gasato in questa conferenza stampa Conte nel gettare un secchio d’acqua gelida in faccia ai tuttapposters dell’ambiente Napoli!” e anche: “Fonti bene informate dicono che Conte abbia già presentato le sue dimissioni se entro settimana prossima non ottiene quello che chiede da tre mesi … ADDIO CONTE chi te l’ha fatto fare …”

Il web è scatenato: “Cinico, spietato, catastrofista. La sua conferenza stampa si può riassumere cinicamente in un “se vinciamo è merito mio, se perdiamo colpa loro”. Ma, forse, mi è piaciuta per questo. Dopo lo scorso anno serviva il padre padrone. È arrivato!” e poi: “Ma cosa dobbiamo dire sulle dichiarazioni di conte HA RAGIONE. qualcuno gia dice che inizia a lamentarsi, a sputare fango ecc ecc…ma scusate vi rendete conto che stiamo andando a giocare la 1 di campionato senza la punta e senza centrocampisti? E’ assurdo” e infine: “L’impressione che Conte scapperebbe domattina e che resti solo perché tutti se lo aspettano e il suo orgoglio glielo impedisce”

Pistocchi bacchetta Conte

Se però la stragrande maggioranza dei tifosi si è schierata dalla parte del tecnico azzurro, c’è chi va controcorrente. Si tratta di Maurizio Pistocchi che su X/twitter contesta la frase sul 4-3-3 (“4:3:3? 10posto”) e scrive: “Conte ha la memoria corta, o forse solo selettiva: con il 4:3:3 il Napoli ha infatti ottenuto: 2 secondi posti ( uno scandaloso) e 1 terzo posto (Sarri, 1 secondo posto (Ancelotti), 1 terzo posto e 1 scudetto (Spalletti). L’anno scorso è arrivato 10ecimo? Vero, ma le statistiche dicono che ha avuto il miglior possesso palla, ha fatto più tiri in porta di tutti, ha attaccato più di tutti, e il suo portiere ha fatto meno parate di tutti (80). Però ha segnato 55 gol ( 22 in meno dell’anno precedente) e ne ha presi 48 ( 20 in più dell’anno precedente). Dunque ha pagato carissimi gli errori individuali di attaccanti e difensori, dunque il problema era l’organico, non il sistema di gioco. Il Napoli ha segnato 22 gol in meno? Evidentemente chi non ha reso sono stati gli attaccanti, Osimhen -11 Kvarathskelia -1, e i loro sostituti, Raspadori 5 gol e Simeone 1 gol”.