Verona-Napoli 3-0: Mosquera indemoniato, Livramento imprendibile, disastro azzurro

I top e flop di Verona-Napoli: Livramento e Mosquera una spanna sopra tutti, sorpresa Belahyane. Delusione totale Simeone, Raspadori e Juan Jesus

Il bentornato a Conte in serie A è fatto di tre gol presi, una sconfitta pesantissima e una prova imbarazzante del suo Napoli, surclassato al Bentegodi per 3-0 dal Verona. Buio totale per gli azzurri che sprofondano definitivamente nel secondo tempo e confermano le ‘cattive’ impressioni già intraviste nella precedente partita con il Modena in Coppa Italia. Manca il fuoco dentro ai partenopei, l’arma in più dell’Hellas di Paolo Zanetti che sovrasta gli avversari in lungo e in largo. Il Napoli è apparso ancora peggiore di quello deludentissimo della precedente stagione e si capisce meglio ora lo sfogo di ieri del tecnico contro la società per il ritardo sul calciomercato e per una squadra ancora incompleta con cui poter lavorare. La apre Livramento al 50′ che anticipa Juan Jesus e la chiude Mosquera con una doppietta incredibile: prima sfruttando un errore di reparto del Napoli a metà campo e poi facendosi trovare pronto in area al 94 per un tap-in vincente.

Hellas Verona-Napoli, la chiave tattica della partita

Il Verona si schiera inizialmente in campo con il 4-2-3-1 ma, dopo 15 minuti esatti, Paolo Zanetti dispone la sua squadra a specchio con il Napoli, passando al 3-4-2-1. Il punto di forza dei gialloblu resta la velocità di passo dei suoi laterali offensivi (Livramento a sx. e Tchatchoua sulla dx.). Anche Antonio Conte chiede alla sua squadra di sfruttare l’ampiezza sulle fasce – attraverso le continue sovrapposizioni tra Mazzocchi e Politano, sulla destra, e Spinazzola con Kvaratskhelia – e il pressing alto ma resta poco efficace. Si segnala, inoltre, durante tutto il primo tempo, l’atteggiamento super-aggressivo del Verona: ogni tre interventi, due falli pesanti.

Nel secondo tempo il Verona scende in campo con il piglio giusto e, dopo soli 5 minuti, segna la rete dell’1-0 sfruttando con Livramento un buco lasciato dai partenopei sulla fascia sinistra. Il Napoli resta lento e impreciso nel giro palla e, in fase di costruzione, subisce la pressione altissima e aggressività nei contrasti del Verona. A costare la partita per gli azzurri è un errore gravissimo di reparto al 74′ su una situazione di confusione a metà campo, sfruttata da Mosquera in ripartenza.

Verona-Napoli, il ricordo di Giuliani

Hellas Verona e Napoli hanno ricordato Giuliano Giuliani, ex portiere di entrambe le squadre negli anni ’80. Giuliani, che vinse lo Scudetto e la Coppa UEFA con il Napoli, morì di AIDS dopo una carriera segnata da successi e tragedie personali. In onore della sua memoria, la figlia Jessica è stata omaggiata con una maglia ricordo di entrambi i club.

I top e flop del Verona

Mosquera 8. Entra al 73′ e dopo un minuto trova la rete sfruttando un errore di reparto del Napoli che perde un pallone a centrocampo e lascia un buco enorme al centro.

Entra al 73′ e dopo un minuto trova la rete sfruttando un errore di reparto del Napoli che perde un pallone a centrocampo e lascia un buco enorme al centro. Livramento 7. Gioca come attaccante sinistro e si rivela una sorpresa anche sull’azione del gol quando si inserisce in area e anticipa Juan Jesus.

Gioca come attaccante sinistro e si rivela una sorpresa anche sull’azione del gol quando si inserisce in area e anticipa Juan Jesus. Tchatchaoua 6.5. Salva un gol con una sua scivolata che va a deviare in angolo un tiro quasi a botta sicura di Kvara al 46′.

Salva un gol con una sua scivolata che va a deviare in angolo un tiro quasi a botta sicura di Kvara al 46′. Lazovic 6.5. Gioca in posizione di laterale sinistro di centrocampo, fronteggia Mazzocchi con rapidità di passo e qualità tecnica. Assist per Livramento con cross a tagliare verso il centro dell’area.

Gioca in posizione di laterale sinistro di centrocampo, fronteggia Mazzocchi con rapidità di passo e qualità tecnica. Assist per Livramento con cross a tagliare verso il centro dell’area. Belahyane 6.5. Subentra al 21′ posto di Serdar e nel secondo tempo riesce a sfruttare la sua rapidità di passo in fase di costruzione.

Subentra al 21′ posto di Serdar e nel secondo tempo riesce a sfruttare la sua rapidità di passo in fase di costruzione. Montipò 5.5. Commette due grosse ingenuità nel primo tempo, in fase di rinvio, e rischia di regalare almeno un gol al Napoli.

Le pagelle del Napoli