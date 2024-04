Giuliani, il campione dimenticato per vergogna e ignoranza: la storia del portiere morto di Aids

Giorgio Porrà dedica una puntata del "L’uomo della domenica" a Giuliano Giuliano, portiere del Napoli campione d'Italia nel 1990 ucciso dall'Aids e dimenticato dal mondo del calcio

I successi. La gloria. Il legame speciale col più grande di tutti: Diego Armando Maradona. All’apice della carriera, la mazzata. Che sgretola ogni cosa. Aids. Giuliano Giuliano, portiere del Napoli campione d’Italia nel 1990, è morto nel novembre del 1996 per quella malattia che, all’epoca, faceva raggelare il sangue solo a nominarla. Solo. Abbandonato da tutti. Dagli amici con cui aveva condiviso trionfi e partite memorabili. Dal mondo del calcio.

Per non dimenticare: Giorgio Porrà ricorda Giuliano Giuliani

A distanza di quasi 20 anni e nonostante i ripetuti appelli della vedova Giuliani, Raffaella Del Rosario, poco o nulla è stato fatto per ricordare il portiere che ha contribuito a scrivere la storia del Napoli vincendo anche una Coppa Uefa, che allora avevo peso e blasone ben diversi rispetto all’attuale Europa League. Ad accendere i riflettori sull’estremo difensore nato a Roma nel 1958 e morto da solo nel novembre 1996 nel reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna è stato Giorgio Porrà, giornalista di Sky che ha dedicato a Giuliano Giuliani una puntata de “L’uomo della domenica. Discorso su due piedi”. Con garbo e delicatezza ha raccontato la storia del numero uno per tanto, troppo tempo rimasta sommersa ed etichettata come scandalosa. Per vergogna, ma soprattutto per ignoranza.

Giuliano Giuliani e il legame speciale con Maradona

Napoli era nel suo destino e lo si era intuito già ai tempi in cui difendeva la porta del Verona. Allo specialista Maradona parò addirittura due rigori e, nell’ottobre del 1985, dal Pibe de Oro subì uno dei gol più belli mai realizzati dal fuoriclasse argentino: una parabola quasi da centrocampo che fece letteralmente esplodere l’ex San Paolo. Nel 1988-89 approdò alle falde del Vesuvio per sostituire Garella: subito la Coppa Uefa, poi il secondo scudetto. No, non era un fenomeno Giuliani. Ma un portiere affidabile ed essenziale, sicuramente. Due stagioni tinte d’azzurro prima del trasferimento all’Udinese, dove scoprì di essere sieropositivo. Il contagio, probabilmente, avvenne il 7 novembre del 1989, durante i festeggiamenti dell’addio al celibato di Maradona in Argentina, a cui Giuliani partecipò con tutta la squadra.

Dalla favola all’incubo: Giuliani fu emarginato, abbandonato da tutti

Dal gioia del tricolore alla Serie B. Dal Napoli all’Udinese. Quando sembrava destinato a un futuro radioso, la carriera di Giuliani subì un brusco stop. In Friuli, poi, scoprì di aver contratto l’Aids. Un tabù negli Anni 90. Perché quella malattia sconosciuta non risparmiava nemmeno le celebrità: da Freddie Mercury, frontman dei Queen morto nel 1991, a Magic Johnson, star della Nba. Giuliani si confidò soltanto con la moglie, che lo lasciò salvo riavvicinarsi ed essergli accanto fino all’ultimo istante. E fu l’unica. Già, il portiere del Napoli scudettato fu lasciato solo. Emarginato. Dimenticato. Da tutti. Anche da chi aveva condiviso esperienze di quelle che cementano rapporti fino a renderli apparentemente inscalfibili.

