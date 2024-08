Inizia dal Bentegodi la stagione del nuovo Napoli targato Antonio Conte, dallo stesso stadio da cui era partita la cavalcata che due anni fa portò agli azzurri alla conquista di uno storico Scudetto. In quell'occasione i partenopei, guidati da Spalletti, rimontarono due volte gli uomini di Cioffi vincendo alla fine per 5-2.16:56

È un Napoli in piena fase di ricostruzione quello che si presenta a Verona per la prima apparizione stagionale. Antonio Conte alla vigilia ha messo in guardia l'ambiente circa gli obiettivi di questa annata, alla luce di un mercato che per il momento è in fase di stallo a causa della mancata cessione di Osimhen16:58