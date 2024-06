Italia, Nations League e Mondiali: da dove si riparte, il programma da settembre

Dopo l'eliminazione contro la Svizzera, l'Italia avrà il tempo di schiarirsi le idee per poi immergersi nei prossimi appuntamenti: ecco cosa l'aspetta

Archiviata la delusione Europeo, l’Italia avrà alcuni mesi per pensare e capire cosa bisognerà migliorare. Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo dopo l’estate con le prime partite di Nations League, che metteranno alla prova la forza di reazione del gruppo. La Nazionale poi sarà immersa a partire dal 2025 anche nelle gare di qualificazione per il prossimo Mondiale del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti, un appuntamento che la squadra di Spalletti non potrà mancare dopo aver bucato le ultime due edizioni.

Italia, il programma della Nations League

L’Italia è in un girone di ferro con Belgio, Francia e Israele, proprio come è capito in questi deludenti Europei. Gli azzurri faranno l’esordio nella nuova edizione di Nations League proprio contro la nazionale di Mbappé, per poi affrontare l’Israele. A ottobre invece se la vedranno contro i Diavoli Rossi per chiudere l’andata del girone e dare il via poi a quello di ritorno.

6 settembre, Francia-Italia ore 20.45

9 settembre, Israele-Italia ore 20.45 (a Budapest)

10 ottobre, Italia-Belgio ore 20:45

14 ottobre, Italia-Israele ore 20.45

14 novembre, Belgio-Italia ore 20.45

17 novembre, Italia-Francia ore 20.45

Italia, occhi sulla qualificazione Mondiale

L’Italia (che dovrebbe ancora avere Spalletti in panchina) comincerà il proprio percorso per qualificarsi ai Mondiali tra il 21 e il 25 marzo 2025. Ancora gli azzurri non conoscono neanche le sfidanti, visto che il sorteggio avverrà soltanto nei prossimi mesi. Nelle ultime due edizioni, la Nazionale ha terminato il girone al secondo posto, per poi essere eliminati ai playoff, nel 2017 contro la Svezia e nel 2022 contro la Macedonia del Nord. La FIFA non ha per ora annunciato una data precisa in cui si svolgerà la composizione dei vari gruppi.

Le parole di Spalletti

Il ct Spalletti (qui le parole in conferenza) ha subito scartato l’ipotesi dimissioni e vuole mettersi al lavoro per migliorare l’Italia: “La responsabilità è mia di quello che succede. La colpa è sempre dell’allenatore perché i calciatori li ho scelti io, ed è chiaro che è un percorso in cui devo fare delle conoscenze”. Queste le parole di Luciano Spalletti al termine del match perso dagli azzurri per 2-0 contro la Svizzera. Poi ha proseguito: “Gravina? Ci parlo perché con me si è sempre comportato da grande persona e da professionista serio”.

Poi ha concluso: “Se questo è il massimo che possiamo esprimere a livello di giocatori italiani? Non ho avuto molto tempo per conoscerli. Gli allenatori precedenti hanno tutti avuto venti partite per fare prove, alcuni anche trenta, qualche partita in più mi poteva aiutare. Non voglio trovare alibi, io ho avuto 10 partite ed ero già con il fucile puntato perché dovevamo vincere”.