Inter, Marotta pensa anche a Rabiot: cosa fa ora l'ex Juve e tutti gli scenari di mercato

Dopo aver detto addio ai bianconeri il centrocampista francese è ancora senza squadra, piace ai nerazzurri (e non solo) ma c'è un problema

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mentre nei principali campionati già si gioca, Adrien Rabiot si sta godendo il sole e il mare di Ibizia. Archiviato il capitolo Juve, il centrocampista non ha ancora trovato una nuova squadra. L’Inter ci pensa e sullo sfondo c’è sempre la Premier League: dove si accaserà il francese?

Rabiot ancora senza squadra: ecco che cosa sta facendo

Vacanze, vacanze e ancora vacanze. In attesa che si presenti un club con l’offerta giusta, Rabiot è ubicato a Ibiza a bordo di un’imbarcazione da lusso e da sogno. Sui social un’incursione giusto una settimana fa, tanto per far scatenare i tifosi – soprattutto quelli del Galatasaray – che lo vorrebbero nella propria squadra del cuore. Non sembra avere fretta, Adrien. Eppure in Europa – ad eccezione della Bundesliga – si è alzato il sipario sulla stagione 2024/25.

L’Inter ci pensa, ma Rabiot chiede un ingaggio monstre

Marotta, si sa, è il re dei parametri zero. Quando fiuta un affare – vedi Zielinski e Taremi, solo per citare gli ultimi di una lunga, lunghissima, lista che comprende nomi altisonanti -, il presidente dell’Inter ci si fionda. E, dunque, un interessamento a Rabiot era inevitabile. C’è, però, un ostacolo che frena la chiusura dell’operazione. Anzi, la chiusura di tutte le potenziali trattative che riguardano il francese: la richiesta d’ingaggio. Che è monstre. Sì, perché l’ex Paris Saint-Germain, che ha rifiutato di tornare ai piedi della Torre Eiffel, continua a sparare alto: 7,5 milioni di euro netti all’anno. E nessuno al momento sembra voler esaudire la sua richiesta e quella di mamma Veronique, agente del calciatore.

Dove può finire Rabiot: i possibile scenari di mercato

Rabiot appare tranquillo, per nulla turbato o intimorito dall’eventualità di ritrovarsi a spasso. Respinta la corte del PSG, l’ex Juventus avrebbe voluto giocare nel Real Madrid di Carlo Ancelotti e Vinicius, che, però, non s’è mai fatto vivo. E, allora, priorità alla Premier League. Ma le offerte languono. Il Manchester City non è interessato, mentre il Manchester United sembra essersi definitiva ritirato dalla corsa al centrocampista. Il Liverpool è ancora una possibilità, però l’affare non decolla. L’Equipe rivela che, oltre all’Inter, anche Bayern Monaco e Atletico Madrid erano sulle sue tracce, salvo poi cambiare obiettivo a causa delle richieste del giocatore.