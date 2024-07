Juventus, Rabiot saluta tutti sui social ma i tifosi lo riempiono di insulti

Il post di addio del centrocampista francese, che lascia i bianconeri dopo 5 anni per andar via a parametro zero, scatena la rabbia dei fan

Un’estate passata tra tira e molla, tra dico e non dico: la scadenza contrattuale del 30 giugno lasciata arrivare senza neanche mai rispondere alla Juventus che continuava a sperare in un rinnovo e alla fine l’ufficializzazione dell’addio. Già da un mese Adrien Rabiot non è più un giocatore bianconero anche se il suo futuro resta incerto, ma solo oggi è arrivato via Instagram il saluto ufficiale del giocatore. Parole e immagini che hanno scatenato il web.

La Premier il sogno di Rabiot

Il centrocampista della Francia, che già durante gli Europei aveva glissato sulla possibilità di rimanere alla Juventus, sogna di andare a giocare in Premier League ed aspetta l’offerta giusta. Anche il Milan aveva fatto un sondaggio ma spaventano le sue richieste di stipendio.

Il post di addio di Rabiot

Sul suo profilo instagram il giocatore ha postato una serie di immagini della sua avventura alla Juventus, scrivendo: “Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi ! Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna”.

I tifosi non perdonano Rabiot

Fioccano le reazioni dei tifosi sui social: “Tua madre è la rovina della tua carriera” e poi: “L’unico peccato è averti dato la fascia di capitano di una società gloriosa che non merita uomini di come te!! A mai più” e anche: “Peccato… per una volta avresti potuto dimostrarti attaccato ad una maglia.”, oppure: “Un buon giocatore dalle qualità umane pessime, non faremo fatica a dimenticarti perché non vali nulla. Addio Adrien a mai più”

C’è chi scrive: “Sei solo un poveraccio. Ti abbiamo preso dopo che eri stato buttato via dal psg e ti abbiamo fatto rinascere e tu ci ripaghi così? Ti auguro di perdere tutte le partite importanti che ti restano infame!!!” e anche: “Potevi risparmiarti il post, ora via dalle scatole, in silenzio come tuo uso e costume. Mercenario” e ancora: “Non so se sei peggio te, con annessa madre di facili costumi, o la gente dispiaciuta perché te ne vai… In una Juve più decente, facevi il portaborracce“.

Il web è scatenato: “In 5 anni hai fatto bene 6 mesi, va bene così, ciao e non arrivederci Adrien, a 8 milioni all’anno c’è di meglio sicuramente, vai e strappa un altro contratto milionario come hai sempre fatto” e anche: “Mai attaccato alla maglia. I primi 3 anni sei stato sempre un giocatore da 4 in pagella. Non ti sei mai guadagnato i 7 milioni annui che la Juventus ti ha pagato. Non sei mai stato juventino e non sarai mai un campione di cui tu ti credi di essere. Sicuramente non sarai mai rimpianto da noi gobbi” e infine: “Nella vita bisogna essere riconoscenti, cosa che tu non sei stato. Uno che sa cosa significa indossare la fascia da capitano, non si atteggia così, ricordatelo.”