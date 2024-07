Juventus, giallo Rabiot: arriva l'offerta di Giuntoli ma lui sparisce. I tifosi sui social pronti all'addio

Adrien Rabiot non ha risposto alla proposta di rinnovo della Juventus, con il quale il contratto è appena scaduto. Il francese da giorni non si fa sentire, ma una squadra di A sta valutando l'ipotesi di acquisirlo

Ancora una volta la Juventus deve fare i conti nella sessione di mercato con la mina vagante Adrien Rabiot. Il francese è sostanzialmente svincolato avendo concluso il proprio contratto quadriennale con la società bianconera firmato nel 2019, ma il punto è che per ora, e solo per ora, il suo futuro è un enigma. Enigma dentro un mistero, visto che il centrocampista ha anche ricevuto da Cristiano Giuntoli un’offerta di rinnovo, a cui però non ha risposto. Anzi, è letteralmente sparito (almeno dai radar juventini).

L’offerta della Juve a Rabiot (ma lui non risponde)

Il già pupillo di Allegri potrebbe non trovare posto nei progetti di Thiago Motta: da Vinovo è giunta una proposta di rinnovo da 7,5 milioni a stagione, per un biennale con eventuale opzione per un terzo anno. Inclusi, inoltre, i gradi di capitano. Ma come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, Rabiot non ha detto né sì né manco per idea. Nessun cenno neppure dall’entourage, a partire dalla pugnace agente (nonché sua madre) Veronique Rabiot, che già lo scorso novembre a SportWeek dichiarava: “Il rinnovo con la Juventus? È troppo presto per parlarne. Al momento giusto soppeseremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien”.

E a quanto pare il centrocampista ha deciso di rivolgersi altrove e chiudere la sua avventura in bianconero dopo 212 presenze e 22 reti. Anche se al momento tutto tace: anche sui social l’ultimo post risale al 2 luglio, riguardante la sua avventura con la Nazionale di Deschamps poi chiusasi in semifinale contro la Spagna. Lui stesso aveva dichiarato di concentrarsi sul proprio cammino con la selezione transalpina ad Euro 2024, ma di restare in contatto con la Juve dopo il termine del contratto.

Le possibili opzioni per Rabiot e l’interesse di Conte

Questo silenzio, se vogliamo proprio un muro eretto con il club bianconero, potrebbe significare che Rabiot stia valutando seriamente diverse opzioni, forte del suo status di parametro zero. Al di là delle suggestioni della Premier League e del Real Madrid, senza escludere la Turchia con il Galatasaray, ultimamente sta prendendo quota la pista Napoli: sembra che Antonio Conte abbia chiesto ad Aurelio De Laurentiis il centrocampista francese.

Nelle scorse ore si era parlato inoltre di un contatto tra Veronique Rabiot ed il Milan, ma quella partenopea al momento (e sottolineiamo: al momento) sembra la pista più in auge, con Conte che vede il transalpino come pedina ideale per sostituire Zielinski, approdato all’Inter.

I tifosi critici con Rabiot

La melina di Rabiot, intanto, infiamma i social. Non sono pochi i commenti critici, come quello di Adriano: “Dove non importa, l’importante è che vada!“. Gli fa eco Rocco (“L’importante è che sia lontano da Torino”) e in maniera sarcastica Gioacchino (“Menomale, è giusto che qualcun’altra squadra si goda le meraviglie delle sue azioni a rallentatore”).

Secondo Gregory la destinazione non sarà Milano (“Sicuramente non al Milan“), mentre Mimmo ipotizza: “Il Real Madrid non lo prenderà mai, il Milan non vuole pagare, per il Liverpool non è da Premier. Turchia o Arabia“. Pragmatico Salvatore: “Ho visto andare via Zidane, Del Piero, Nedved, Buffon eccetera, chi per un motivo, chi per altro. Quindi la Juve può fare a meno anche di lui”. E Giovanna sentenzia: “Quelli che si comportano in questo modo alla fine fanno sempre la fine che meritano!”. Più tranchant Alessandro: “Vabbè ma basta, il contratto è scaduto. Addio”.