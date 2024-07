Juventus, l'audio di Thiago Motta: "Non c'è più riposo" diventa virale: i tifosi dimenticano Allegri

Effetto Thiago Motta alla Continassa: il tecnico italo-brasiliano mette in mostra tutta la sua personalità nei primi allenamenti. E i suoi metodi fanno il pieno di like sui social

Chiamatelo pure effetto Thiago Motta. Sono basti due allenamenti alla Continassa per far sì che il mood del nuovo allenatore della Juventus diventasse virale sui social. In un audio estrapolato da un video pubblicato dal club bianconero si sente il tecnico italo-brasiliano esclamare a gran voce: “Non c’è più riposo”. E Allegri è già dimenticato.

Juventus, carica Thiago Motta: il tecnico ha le idee chiare

Dopo aver compiuto l’impresa di portare il Bologna in Champions League, Thiago Motta si gioca ora la sua prima opportunità al timone di un top club. Le idee sono chiare, chiarissime. Perché l’ex calciatore di Genoa e Inter è uno che ha personalità da vendere e spalle larghe. Lo si è capito quando non ha saltato al coro ‘Chi non salta interista è!’ intonato dai tifosi bianconeri. E lo si è capito nei primi allenamenti alla Continassa. Pur essendo solo un assaggio di stagione e il gruppo ancora privo dei nazionali e quindi dei suoi elementi di spicco, Motta va già come un treno. Corre dritto per la sua strada e pretende che gli altri lo seguano.

Thiago Motta: il suo audio è virale. Allegri fa parte del passato

Ieri alla Continassa ha fatto scalo anche il numero uno di Exor John Elkann, che ha voluto ‘battezzare’ l’era Motta, con al seguito tutti gli stati generali della Signora. Dopo un colloquio privato, Thiago si è concentrato sul campo. E sui social è diventato virale un suo messaggio alla squadra. “Non c’è più riposo”, ha urlato durante l’allenamento, a testimonianza di cosa chiede l’ex allenatore di Spezia e Bologna ai suoi ragazzi: impegno massimo. E sul web scatta il paragone con i metodi di Allegri, più volte finito nel mirino delle critiche per una preparazione non ritenuta all’altezza.

Juve, è già Thiago Motta mania: le reazioni dei tifosi sui social

In attesa che il rettangolo verde emetta i suoi verdetti, la tempra del nuovo allenatore della Juve sta già conquistando i tifosi. Basta dare uno sguardo ai social, come sempre termometro dell’umore di una piazza. “Mi sono messo a correre anche io per casa” ironizza su X Mikymadiba. Quindi una stilettata all’indirizzo di Allegri di SteAre87: “Negli ultimi anni evidentemente invece di fare una preparazione atletica hanno fatto una preparazione per il torneo estivo di bocce”. “Mi auguro che venga fatto lo stesso lavoro appena rientrano i vari nazionali” spera Nicole. “Verbo che da anni era finito nel dimenticatoio, godo” aggiunge Tommaso. “Se ripenso a come correvano gli ultimi tre mesi, con gente che per vederli si spostavano anche di 1.000 km. Li venderei tutti” chiosa ‘marzJJ’.