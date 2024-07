Da Allegri a Pioli, da Sarri a Klopp: gli allenatori che gufano aspettando una panchina

Tanti allenatori di prima fascia sono rimasti senza squadra. Dal rifiuto di Klopp al caso Pioli, passando per la singolare storia di Xavi: i grandi nomi in attesa di una chiamata

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dal valzer delle panchine che ha coinvolto 13 squadre in Serie A e anche altre big del Vecchio Continente sono rimasti esclusi nomi eccellenti. Da Max Allegri a Jurgen Klopp: ecco gli allenatori top in attesa di tornare in pista.

Pioli vola in Arabia Saudita. Anzi, no: affare saltato all’ultimo

Partiamo da uno dei casi più eclatanti e spinosi del mercato degli allenatori, che si è risolto nelle ultime 24 ore. Giunta al capolinea l’avventura col Milan, Stefano Pioli sembrava a destinato a sbarcare in Arabia Saudita per guidare l’Al-Ittihad a cifre faraoniche: un triennale da circa 10 milioni di euro più bonus a stagione. Tutto fatto? No. Perché la situazione è precipitata a un passo dall’annuncio. Pare che la stella della squadra Benzema si sia messa di traversa (e non solo per l’operazione Pioli), tanto da spingere il presidente Nazer alle dimissioni. Alla fine è stato lo stesso tecnico emiliano a cambiare idea, spingendo l’Al-Ittihad a chiudere per Blanc, connazionale di Benzema.

Un poker ai box: la Serie A perde Allegri, Sarri, Juric e Tudor

Allegri ha chiuso la sua seconda era alla Juve con il trionfo in Coppa Italia e tante polemiche, tra cui lo spiacevole episodio col direttore di Tuttosport Vaciago. Sarri, dimissionario alla Lazio a stagione in corso, sarebbe volentieri tornato in pista al timone di Milan o Bologna, ma i club hanno optato per altre soluzioni. Anche Tudor, subentrato al collega di Figline Valdarno, ha lasciato il club biancoceleste per diversità di vedute con la società dopo l’ottimo finale di stagione. Il croato si sta rivelando una garanzia (ottime le esperienze a Verona e a Marsiglia), ma non ha un carattere facile. Infine Juric, che ha chiuso il triennio al Torino dando solidità alla squadra granata, ma forse fallendo il salto di qualità. Non sono mancati screzi tra il tecnico di Spalato e il patron Urbano Cairo.

Da Xavi a Terzic passando per Klopp: altri grandi nomi senza panchina

Singolare la vicenda Xavi: il tecnico ha prima annunciato l’addio al Barcellona, poi è stato convinto a rimanere, quindi la nuova retromarcia e il divorzio. Edin Terzic, 41 anni, ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund dopo averlo portato in finale di Champions League, mentre il Chelsea ha scelto di non proseguire con Mauricio Pochettino, che nella seconda parte di stagione stava ingranando al timone dei blues. Senza squadra Thomas Tuchel, che al Bayern Monaco non ha fatto bene. Sergio Conceicao, invece, si è separato dal Porto per le frizioni col nuovo presidente André Villas Boas. Jurgen Klopp sta tenendo fede a quanto annunciato: dopo la non facile separazione dal Liverpool, il tedesco ha rifiutato la corte della nazionale statunitense. La scelta è chiara: preferisce fermarsi per ricaricare le pile in vista del ritorno.