Premier League, Klopp lascia il Liverpool a fine stagione. L'annuncio shock del tecnico e il motivo dell'addio

Annuncio a sorpresa di Klopp: il tecnico tedesco lascerà i Reds al termine dell'annata. Chi al suo posto? Il sogno dei tifosi è Xabi Alonso, piacciono De Zerbi e Conte.

26-01-2024 13:03

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un messaggio ai tifosi, un video per comunicare ai sostenitori dei Reds una decisione importante, relativa al futuro suo e del Liverpool. Jurgen Klopp è stato schietto e ci ha messo la faccia anche questa volta. Il tecnico tedesco, 56 anni compiuti lo scorso giugno, lascerà il club inglese a fine stagione. Il motivo? Lo ha chiarito lo stesso allenatore: è stremato. Non ne può più. Sta consumando tutte le energie e ha bisogno di un periodo di riposo. L’addio di Klopp al Liverpool, tuttavia, promette di innescare un effetto domino tra “grandi panchine” d’Europa. In cui potrebbe essere coinvolto anche qualche tecnico italiano.

Liverpool, il video di Klopp: “Vado via a fine anno”

Così Jurgen Klopp ha annunciato l’addio ai fan del Liverpool, video pubblicato sull’account X ufficiale della società inglese:

Queste le parole del trainer di Stoccarda: “Lascerò il Liverpool a fine stagione. Capisco che sarà uno shock per molte persone, quando lo sentirete per la prima volta. Ovviamente posso spiegarvelo, o almeno provare a farlo. Amo assolutamente tutto di questo club. Città, tifosi, squadra e staff. Tutto. Ho dovuto comunque prendere questa decisione: sono a corto di energie”.

E ancora: “Non ho problemi adesso, penso di saperlo da tempo, prima o poi avrei dovuto annunciarlo. Sto assolutamente bene in questo momento, ma so anche che non posso continuare a lavorare ancora, ancora e ancora. Dopo tutti questi anni insieme, dopo tutto il tempo speso, dopo tutto quello che abbiamo passato e dopo tutto il rispetto e l’amore cresciuti per voi, posso solo dirvi la verità. E questa è la verità”.

La nota del Liverpool sull’addio dell’allenatore

Il video di Klopp è stato seguito da una breve nota del club, sempre su X: “Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione dopo aver informato la proprietà della sua volontà”. Per il tecnico questa è la stagione numero nove alla guida dei Reds. Approdato in Inghilterra nel 2015, Klopp ha vinto, tra le altre cose, la Champions League nel 2019 e la Premier nel 2020, interrompendo un digiuno che durava da trent’anni. Attualmente il Liverpool è primo in classifica in Premier League, con cinque lunghezze di vantaggio su Arsenal, Aston Villa e Manchester City (la squadra di Guardiola ha giocato una partita in meno). È in finale di EFL Cup e in corsa pure in Europa League.

I tifosi Reds sognano Xabi Alonso, idea De Zerbi

Chi prenderà il posto di Klopp? I tifosi del Liverpool, oltre allo stupore e in qualche caso allo sconcerto per la separazione da un tecnico con cui hanno instaurato un feeling profondo, sognano l’approdo in panchina di Xabi Alonso, l’ex regista dei Reds che sta facendo benissimo alla guida del Bayer Leverkusen. “It’s the moment”, scrive – e non c’è bisogno di traduzione – un fan accostando le foto di Klopp e quella dello spagnolo con lo stadio di Anfield sullo sfondo. Ma ci sono anche altri candidati. E un paio parlano italiano. Un profilo seguito è quello di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton amante del calcio spettacolo. E ovviamente tra i candidati non può mancare Antonio Conte, che anche in Inghilterra conoscono bene.