Eriksson, messaggio da Klopp: "Puoi allenare il Liverpool per un giorno al posto mio"

L'ultimo sogno di Eriksson destinato a diventare realtà: Klopp, allenatore del Liverpool, lo ha invitato a prendere il suo posto per qualche ora alla guida dei Reds.

21-01-2024 19:00

L’ultimo sogno di Sven-Goran Eriksson sta per diventare realtà. Il tecnico svedese aveva confessato alcuni giorni fa, nel corso di un collegamento con una popolare trasmissione televisiva inglese, Good Morning Britain, quello che è sempre stato un desiderio inappagato: poter allenare il Liverpool, la squadra per cui faceva il tifo da ragazzo. Jurgen Klopp ha visto il programma in tv e ha deciso di andare incontro alle volontà di “SvenGo”.

Il sogno di Eriksson e il bel gesto di Klopp

Eriksson, che ha reso pubblica la sua condizione di malato di cancro terminale – “I medici mi hanno dato un anno di vita” – ha ricevuto infatti un messaggio dal tecnico dei Reds, in cui Klopp lo ha invitato nel suo ufficio e gli ha “consegnato” le chiavi di Anfield. L’ex allenatore, tra le altre, di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, insomma, per un giorno potrà essere a tutti gli effetti il tecnico del Liverpool. Il sogno di tutta una vita destinato a diventare realtà. Grazie a Klopp.

Il messaggio a Eriksson del tecnico del Liverpool

Così Klopp ha spiegato la sua decisione: “Ovviamente è stato molto commovente quando ho sentito la notizia. Ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool, e che ne sia stato tifoso per tutta la vita“. Il messaggio è stato una conseguenza naturale: “L’unica cosa che posso dire è che è il benvenuto, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno. Non c’è problema per quanto mi riguarda. Guidare la squadra da bordocampo potrebbe essere più complicato. Averlo qui e mostrargli tutto quello che questo meraviglioso club ha costruito negli anni… penso che per lui sarebbero delle ore stupende da spendere qui con noi”.

Anche Fowler aveva invitato il tecnico svedese

Quello di Klopp, peraltro, non è il primo atto amore da Liverpool nei confronti di Eriksson. Qualche giorno fa, infatti, un altro mito dei Reds, Robbie Fowler, ha “convocato” il tecnico per una partita delle Liverpool Legends ad Amsterdam, invitandolo a sedersi in panchina e a guidare – appunto – la formazione costituita da ex calciatori del club inglese. Ora il messaggio di Klopp: per Eriksson l’opportunità di coronare un sogno inseguito per tutta la vita.