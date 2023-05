Klopp non fa come Spalletti: “Niente anno sabbatico”

L'allenatore del Liverpool: “Voglio restare”. La squadra inglese quest'anno ha fallito l'obiettivo qualificazione alla Champions League

29-05-2023 15:19

Jurgen Klopp non segue l’esempio di Luciano Spalletti: “Niente anno sabbatico”. La stagione del suo Liverpool è stata inferiore alle attese e i Reds hanno fallito anche la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il tecnico tedesco dice “Se ho bisogno di un break dal calcio?Onestamente no, sto bene. Se me lo aveste chiesto undici partite fa, onestamente vi avrei risposto che ci avrei pensato. Ma adesso sto benissimo qui e sono pieno di energia, anche perché adesso per noi ci saranno un po’ di vacanze e potrò ‘ricaricarmi’ per essere pronto quando ricominceremo a luglio”.